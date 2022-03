Kamil kilka dni temu recenzował dla Was akcesoria Choetech - ładowarkę magnetyczną dla iPhone'a oraz zestaw podróżny - kabel Lightning i power bank do Apple Watcha. Ja miałem możliwość przetestowania bardziej "stacjonarnych" produktów tej marki, które uzupełniły moje domowe biuro o wygodne, bezprzewodowe ładowanie. Sprawiły one, że coraz rzadziej muszę myśleć o kablach. Co prawda wciąż korzystam z tradycyjnych przewodów do ładowania, tak na biurku od jakiegoś czasu królowała bezprzewodowa ładowarka Qi pozwalająca naładować mi telefon lub słuchawki. Bez konieczności sięgania po przewód, który zawsze gdzieś się zapodzieje. Brakowało mi jednak rozwiązania, które pozwoliłoby mi naładować zegarek - bez dodatkowego kabla.

Gdy Apple zapowiedziało swoją podwójną ładowarkę bezprzewodową dla iPhone'a i Apple Watch (MagSafe Duo) zastanawiałem się czy tego typu sprzęt, za tak wysoką cenę, jest mi potrzebny. Do tej pory korzystałem z pojedynczej ładoawrki bezprzewodowej dla iPhone'a od GreenCell. Zegarek ładowałem tradycyjnie - przewodem do ładowania Apple Watch podłączanym magnetycznie. MagSafe Duo wyceniony został na 679 zł - dość dużo, jak na tego typu urządzenie. Na jego korzyść przemawiała fakt, że jest składany i można go wziąć ze sobą np. w podróż. Ja jednak szukałem czegoś, co posłuży mi za stację ładującą na biurku - na stałe. Gdy pojawiła się możliwość sprawdzenia akcesoriów Choetech, chętnie wziąłem ładowarkę bezprzewodową Qi 2 w 1 (cena u polskiego dystrybutora: 409 zł) i muszę przyznać, że to bardzo dobry wybór i nie chcę już wracać do przewodowego ładowania - zarówno iPhone'a, jak i zegarka Apple Watch.

Choetech ładowarka bezprzewodowa Qi 2 w 1

A co oferuje bezprzewodowa ładowarka Choetech T317? Urządzenie jest stosunkowo niewielkie - jego rozmiary to 700 x 70 x 140 mm. Nie da się jednak ukryć, że jest ciężkie. Waży 393 g i trzymając je w ręce, czuć jego ciężar. Jednak charakter "stacjonarnej ładowarki", sprawia, że waga nie ma większego znaczenia. Solidna konstrukcja i gumowe podkładki sprawiają, że Choetech T317 na biurku leży pewnie i nie rusza się, gdy zdejmuję z niej telefon lub zegarek. A miałem już do czynienia z bezprzewodowymi ładowarkami, które "wędrowały" po blacie w momencie, w którym ruszyłem ładowanym urządzeniem.

Na ogromny plus zasługuje odchylany "stojak" na Apple Watch. Pozwala on m.in. na korzystanie z zegarka w czasie ładowania jako zegara nocnego z budzikiem (tryb przy łóżku). Wyświetli on status ładowania, bieżącą godzinę i datę, a także godzinę alarmu, jeśli jest ustawiony. Ja z tego trybu nie korzystam, gdyż ładowarka leży na biurku - jednak na szafce nocnej sprawdziłby się doskonale. Można więc ładować zegarek na płasko, lub w dowolnym wychyleniu (do 90 stopni).

Ładowarka Choetech T317 wygodna na biurku lub szafce nocnej

A jak Choetech T317 wygląda w kwestiach zasilania? Prąd wejściowy: 5V/2A, 9V/2A, prąd wyjściowy: do 10 W lub do 5 W (Apple Watch). Może nie jest to najszybsza bezprzewodowa ładowarka na rynku, ale zdaje egzamin bardzo dobrze. Niespecjalnie zwracałem uwagę, czy mój iPhone 11 ładuje się wolno, czy szybko. Zauważyłem jednak, że naładowanie Apple Watch Series 6 zajmuje tyle samo czasu, co z wykorzystaniem standardowego przewodu ładowania dołączonego do zegarka.

Ważna jest również kwestia certyfikacji. Ładowarka bezprzewodowa Choetech T317 posiada certyfikat MFi. Oznacza to, że jest całkowicie kompatybilna ze sprzętami Apple. Jest również bezpieczna dla ładowanych urządzeń. Została wykonana z ogniotrwałego materiału PC, chroni przed przegrzaniem, krótkim spięciem, przepięciem czy przeładowaniem.

Choetech T317 w zestawie nie ma jednak zasilacza. Uważam, że w tej cenie powinien on być dołączony. Dostępny jest za to przewód USB - USB Typ C, którym podłączycie ładowarkę do zasilania.

Choetech GaN PD6008-EU. Ładowarka do komputera i nie tylko

A jeśli jestem przy ładowarkach sieciowych, to drugim produktem, który miałem okazję przetestować jest Choetech PD6008-EU (cena u polskiego dystrybutora: 289 zł). To ładowarka sieciowa oferująca m.in. technologię GaN zapewniającą zużycie mniej energii przy zachowaniu dobrych parametrów ładowania. Wyposażona w dwa porty USB Typ C służy mi przede wszystkim jako zasilacz do MacBooka Pro oraz dostarcza zasilanie do ładowarki bezprzewodowej (Choetech T317).

Wspiera Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 100 W oraz oferuje wyjście 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A ,20V-5A (100 W Max). Co prawda brakuje mi jeszcze jednego portu USB-C lub nawet tradycyjnego USB, ale te dwa dostępne są mi wystarczające - także jeśli zabieram komputer w drogę. Jednym portem ładuję MacBooka, drugi może posłużyć do ładowania telefonu, konsoli przenośnej, czy innego urządzenia.

Power Bank Choetech 10000 mAh z bezprzewodowym ładowaniem

Ostatnim urządzeniem Choetech, które miałem okazję przetestować, jest Power Bank Choetech B650 (cena u polskiego dystrybutora: 139 zł) oferujący dodatkowo bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi. Ten przydał mi się podczas ostatniego urlopu i często uwalniał od kabla. Mój iPhone od kilku miesięcy doprasza się o wymianę baterii i w ciągu dnia muszę go ładować. Nawet dwukrotnie jeśli jestem na wyjeździe, korzystam z sieci LTE i robię nim dużo zdjęć. Do tej pory korzystałem z klasycznego power banku podłączanego do telefonu przewodem. Jednak wygodna Choetech B650 dużo bardziej mi odpowiadała.

Co prawda iPhone'a w plecaku ładował mi się kablem, tak jeśli gdzieś usiadłem, by coś zjeść lub czegoś się napić, na stoliku kładłem power bank, a na nim telefon - ładował się równie efektywnie. Choetech B650 o pojemności 10000 mAh pozwolił spokojnie korzystać z iPhone'a 11 w ciągu dnia - także jeśli sam power bank się ładował. Jego uniwersalność daje możliwość ładowania różnych urządzeń z wykorzystaniem różnych przewodów. Urządzenie posiada złącza micro USB, USB Typ A, USB Typ C. Ten ostatni służyć może również do ładowania samego power banku. Choetech B650 oferuje standard ładowania Qualcomm Quick Charge 18 W.

Wspomniane akcesoria Choetech sprawdziły się zarówno w domowym biurze, jak i na urlopie. Nie sprawiły żadnych problemów. I choć ceny, w szczególności bezprzewodowej ładowarki Qi 2 w 1 i ładowarki sieciowej, są wysokie, tak sprzęty te nadrabiają swoją funkcjonalnością. W szczególności na uwagę zasługuje ten pierwszy - tym bardziej, jeśli szukacie podwójnej ładowarki do iPhone'a i Apple Watch. Ładowarka nie rozczarowuje.