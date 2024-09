AirPods zamiast aparatu słuchowego. Apple została ostatnia formalność

Wrześniowa konferencja Apple za nami i wiemy już wszystko o najnowszych iPhone’ach 16 i zegarkach z nadgryzionym jabłkiem (podsumowanie znajdziecie tutaj), ale w całym tym gąszczu informacji o nadchodzących produktach można było pominąć kilka pomniejszych informacji o funkcjonalnościach sprzętów Apple – mówiąc to mam na myśli możliwość używania słuchawek AirPods jako aparatu słuchowego. Gigant z Cupertino właśnie jest już o krok od otrzymania pełnej akceptacji ze strony organów regulujących.

AirPods staną się urządzeniem klasy klinicznej?

AirPods w uszach osób zmagających się z wadami słuchu to nie nowość – o trybie kontaktu od lat wspomina się w kontekście stosunkowo niedrogiej alternatywy urządzeń medycznych, które szczególnie w USA cechują się ograniczoną dostępnością. Jeszcze do niedawna AirPods Pro 2 były wrzucane do kategorii produktów wzmacniających dźwięk (PSAP), które nie zastępują dedykowanych aparatów słuchowych – FDA, czyli amerykańska agencja ds. żywności i leków, zwlekała bowiem z przyznaniem Apple stosownych certyfikatów, ale ten stan rzeczy może już niebawem się zmienić. To dlatego, że Apple jest gotowe do udostępnienia aktualizacji oprogramowania, które podniesie słuchawki do rangi urządzeń klinicznych.

fot. Kamil Świtalski

Aktualizacja może trafić do użytkowników jeszcze tej jesieni, pod warunkiem że FDA przypieczętuje ostatnie zgody. Ta drobna – ale jak znacząca – formalność pozwoli niedosłyszącym użytkownikom wykonywać testy słuchu bez wychodzenia z domu, bo od 2022 roku alternatywy aparatów słuchowych nie wymagają recepty od lekarza. Użytkownicy będą mogli tworzyć spersonalizowany profile słyszenia, które pozwolą AirPods Pro 2 zwiększyć głośność dźwięków, takich jak mowa – zebrane dane trafią zaś do aplikacji zdrowie. Rozwiązanie jest przeznaczone dla osób z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu.