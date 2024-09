iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max: wszystkie cztery smartfony zaoferują złącze USB-C, ale nie wszystkie takie samo. Co je różni?

Konferencje Apple to często są takie wydmuszki-cukiereczki, w których wszystko pokazywane jest w wyidealizowanym świecie. Świecie, gdzie każdy korzysta wyłącznie z ich sprzętów, a zegarki są w stanie ocalić od wszelkich chorób i ratować życie na każdym kroku.

Nikogo nie powinno to dziwić: w końcu taka rola marketingu i bogatego teamu odpowiedzialnego za odpowiednią ekspozycję i przedstawienie produktów. Nie ważne o której marce mowa, tak to już wygląda. I o wielu rzeczach dowiadujemy się już po faktycznej prezentacji.

Tak sprawy mają się także z iPhonem 16 i kwestią ładowania oraz transferu danych. Teraz, kilka dni po prezentacji, już wiemy czego się po nich spodziewać.

fot. Kamil Świtalski

Ładowanie iPhone 16. Jak wygląda kwestia szybkiego ładowania?

Jak wygląda kwestia ładowania w smartfonach iPhone 16 i iPhone 16 Pro? W tym temacie - obie linie urządzeń są ze sobą zrównane. Zarówno iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max możemy ładować z mocą:

MagSafe: do 25W (z ładowarką oferującą co najmniej 30W);

do 25W (z ładowarką oferującą co najmniej 30W); Qi: do 7,5W;

do 7,5W; Qi2: do 15W;

do 15W; USB-C: do 45W.

W tym temacie obie serie smartfonów są zrównane. I choć można godzinami dyskutować czy 45W to dużo czy mało, szybko czy wolno -- Apple jest bardzo powściągliwe w kwestii implementacji szybszego ładowania w ich smartfonach. Jesteśmy tego świadkami od lat -- i nic się w tym temacie nie zmienia. Z jednej strony rozumiem te narzekania, zwłaszcza patrząc na to co wyczynia konkurencja. Z drugiej jednak - w ostatnim roku sam miałem raptem kilka dni, w których zabrakło mi baterii w iPhone 15 Pro (to jedne z tych dni, które zaczynały się o 4 rano, a kończyły po 23). I doładowanie smartfona Mag Safe Battery Pack było więcej niż wystarczające. Ale rozumiem, że wszyscy korzystamy ze smartfonów z inną intensywnością - na innych sieciach i jasnościach ekranu -- i nie jest to takie oczywiste. Dlatego jest też niemałe grono użytkowników, któremu zależy na szybszym ładowaniu. No cóż, może za kilka lat.

iPhone 16 z wolniejszym USB-C niż iPhone 16 Pro. Apple jest w tym bardzo konsekwentne

Niestety, nieco gorzej wygląda kwestia różnic w szybkości transferów danych. iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus wciąż zaoferują wyłącznie transfery znane z USB 2 -- czyli do 480 Mb/s. iPhone'y 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max - do 10 GB/s. I choć dla wielu to będzie więcej niż wystarczające - użytkownicy którzy nastawiają się na tworzenie dużej ilości treści i szukają opcji szybkiego ich zrzucania na zewnętrzne urządzenia, naturalnie powinni rozważyć zakup droższego modelu telefonu. To jeden z tych powodów, dla których można mu dać dopisek "Pro" - i oferować go w wariancie nawet z 1 TB wbudowanej pamięci na dane.