AirPods Pro Lite: jeżeli tańsze słuchawki od Apple faktycznie trafią na rynek, będą murowanym hitem

Tańsze AirPods Pro: wymysł DigiTimes, czy produkt który faktycznie powstaje?

Wokół sprzętów Apple nigdy nie brakuje plotek i domniemywań oraz najbardziej prawdziwych z prawdziwych wieści na temat potencjalnych premier. O tym że w przyszłości na rynku pojawi się więcej słuchawek z serii AirPods — nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale czy faktycznie będą one tańsze od obecnie dostępnych modeli? Cóż — tutaj miałbym jednak wątpliwości. Nie jest wcale wykluczone, że AirPods Pro Lite o których informuje DigiTimes będzie po prostu kolejną generacją sprzętu (niewykluczone że najzwyczajniej w świecie usprawnioną wersją AirPods Pro, jak miało to miejsce w przypadku AirPods 2, które w porównaniu z pierwszą wersją nie oferowały specjalnie drastycznych zmian). No chyba, że sprzęt ten będzie niejako powrotem do korzeni — i w kształcie AirPods Pro zamknięte będą mniejsze możliwości, a urządzenie cenowo będzie zbliżone do pierwszych słuchawek AirPods. Niewiadomych jest od groma, ale według dotychczasowych plotek — sprzęt miałby trafić na rynek jeszcze tej wiosny. No chyba, że koronawirus pokrzyżuje kolejne plany. W końcu Apple już oficjalnie poinformowało inwestorów o tym, że ze względu na problemy z epidemią — nie będą w stanie wykonać swojego kwartalnego planu.