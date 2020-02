Od jakiegoś czasu używałem świetnych Sony WF-1000 XM3 i jeśli szukacie małych, samodzielnych słuchawek z ANC do Androida, moim zdaniem będzie to jeden z najlepszych wyborów. Jabra Elite 65t też, jeśli oczywiście ANC nie jest dla Was, a chcecie dodatkowo wydać mniej. Mi akurat niespecjalnie dobrze leżały w uszach (nigdy wcześniej się to nie zdarzyło) i ostatecznie oddałem je do sklepu. Wspomniane dokanałowe Sony brzmią świetnie, ANC działa w nich bardzo dobrze, ale dokuczały mi dwie rzeczy. Rozmiar etui ładującego sprawiał, że nie czułem się komfortowo mając cały zestaw w kieszeni, dodatkowo same słuchawki nie są wcale takie małe – z uwagi na konstrukcję wystają z ucha, przez co łapią trochę wiatru i lubią wypaść na siłowni. Do tego dochodzi jeszcze kwestia normalnego połączenia Bluetooth, które jest jakie jest – przepinanie się między urządzeniami nie jest przyjemne, niezależnie od systemu połączenie nie jest też idealne. Ale patrzę na to w ten sposób głównie przez pryzmat AirPods Pro, których zakup był świetnym wyborem.

O tym, że dokanałowe słuchawki z ANC swoje kosztują, pisałem już jakiś czas temu. Apple AirPods nie są wyjątkiem i nie wyróżniają się jakoś szczególnie ceną. Ludzie powtarzają jednak bezsensowne opinie, że brzmią fatalnie i wypadają z uszu. Tak, to prawda – ale jeśli mówimy o zwykłych AirPodsach, które testowałem i faktycznie brzmienie pozostawia wiele do życzenia. I mi też wypadały, dlatego nie zdecydowałem się na ich zakup. AirPods Pro są jednak ich przeciwieństwem – nie dość, że brzmią dobrze, nie wypadają z uszu, nie wystają tak bardzo, to w dodatku ANC działa naprawdę dobrze, szczególnie jak na tak małą i kompaktową konstrukcję. Podobnie jak tryb transparentny, który na pierwszy „rzut ucha” wzmacnia nawet trochę odgłosy z zewnątrz. Można w nim bez problemu słuchać muzyki, jednocześnie wiedząc co dzieje się naokoło – a kiedy zapauzujecie utwór – spokojnie, bez wyciągania słuchawek z uszu rozmawiać.\