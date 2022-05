Nowe słuchawki Apple mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Co zaoferują AirPods Pro 2 i Max?

Nowe produkty od Apple często są tymi, które budzą najwięcej emocji wśród technologicznych premier. Żadna firma nie ma tylu miłośników i przeciwników, a grupy te regularnie się ze sobą ścierają — co widać chociażby w komentarzach do tekstów na AntyWeb. Słuchawki douszne z Cupertino najpierw były powodem niekończących się żartów, a później okazało się, że to właśnie one pchnęły konkurencję do stworzenia podobnego produktu. Z AirPods Max temat nie był wcale taki oczywisty — bo solidne nauszne słuchawki już wcześniej były w ofertach co najmniej kilku producentów. Nie zmienia to jednak faktu, że to akcesoria które mają już swoje lata — i czas najwyższy zaserwować coś nowego w temacie. Mark Gurman twierdzi, że AirPods Pro oraz AirPods Max nowej generacji wkrótce doczekają się nowej, zaktualizowanej, wersji. Co się zmieni?

Nowe słuchawki AirPods jeszcze w tym roku. Co ma się w nich zmienić?

Według Marka Gurmana w tym roku możemy spodziewać się premiery słuchawek AirPods Pro 2 generacji oraz nowych AirPods Max. Te pierwsze miałyby trafić do sklepów jesienią — trzy lata po premierze poprzedników, czyli... w sam raz dla wszystkich tych, których baterie zaczęły już działać wyraźnie gorzej, a ich wymiana okazuje się być średnio opłacalną. Poza tym że urządzenia miałyby doczekać się nowego designu (podobno z mniejszym trzonem, albo w ogóle bez niego), to jeszcze — zgodnie ze wcześniejszymi plotkami — zestawu czujników, które odpowiedzialne będą za monitorowanie funkcji zdrowotnych. To idealnie wpisuje się w politykę, którą Apple forsuje od lat z zegarkami, stale dodając im nowych funkcji do monitorowania zdrowia i informowaniu, kiedy wykryją one coś złego. Słuchawki miałyby też oferować wsparcie dla bezstratnej jakościowo muzyki (Lossless Audio), której w ostatnich miesiącach coraz więcej pojaw się w ich usłudze streamingowej Apple Music.

Jeżeli zaś chodzi o AirPods Max — tutejsze aktualizacje mają być znacznie mniej spektakularne. I jedyną zmianą/nowością o której wspomina Gurman w swoim newsletterze są... nowe warianty kolorystyczne. To nie byłby pierwszy raz, kiedy firma po czasie zaserwowałaby nowe kolorki swoim sprzętom (regularnie widzimy to chociażby w przypadku iPhone'ów, które jakiś czas po premierze otrzymują świeże wersje — jak np. zielony iPhone 13). I jeżeli wierzyć wróżeniu z fusów analityka, to właściwie byłoby na tyle jeżeli chodzi o zmiany w nausznych słuchawkach, których premiera miałaby mieć miejsce w tym roku. Podobnie jak wcześniejszy model — te również miałyby trafić do sklepów bez większej pompy i szumnej konferencji.

Ile w tym prawdy? Przekonamy się za jakiś czas — na tę chwilę pozostaje co najwyżej uzbroić się w cierpliwość. A jeżeli planowaliście zakup AirPods Pro, to warto to rozważyć i może odłożyć nieco więcej, by w drugiej połowie roku kupić sobie najnowszą wersję słuchawek od Apple.

Źródło