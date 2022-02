AirPods Max to nauszne słuchawki z rodziny Apple. Najdroższa propozycja z serii AirPods doczekała się ekskluzywnego etui od Gucci, którego cena znacznie przewyższa same słuchawki - a już te nie należą do najtańszych.

AirPods Max zawierają w zestawie specjalne etui, które chroni nauszniki przed zarysowaniami. Pokrowiec jest jednak naprawdę brzydki, na co internauci zwrócili uwagę już w dniu premiery słuchawek. Od teraz nie trzeba będzie męczyć się z jednokolorowym, nijakim etui - Gucci przygotowało swoją propozycję, która została wyceniona na 730 euro, czyli około 3400 PLN.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Gucci, jest to kolejna propozycja, która pozwala spojrzeć na przedmioty codziennego użytku perspektywą włoskiej firmy. Etui na AirPods Max łączy w sobie styl vintage i współczesności. Bawiąc się kontrastem między przeszłością a teraźniejszością, wnętrze akcesorium jest wypełnione „Hodiernum” – łacińskim słowem, które oznacza „przynależność do teraźniejszości”.

Producent zaznacza również, że produkt został wykonany z materiału przyjaznego dla środowiska. Etui zawiera dość klasyczny i rozpoznawalny wzór Gucci, składający się z akcentów z brązowej skóry, złotymi akcentami, zielono-czerwony pasek na przodzie wraz z podwójnym G. Etui zawiera również regulowany pasek na ramię o długości 60 cm oraz zamknięcie na zatrzask.

Produkt został wyprodukowany we Włoszech, a jego wysokość to 14 cm, szerokość wynosi 21 cm oraz głębokość 3,5 cm. Pokrowiec powinien więc dostosować się do każdego użytkownika. Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat samych słuchawek, odsyłam do tekstu Piotra Kurka, w którym wszystko dokładnie wyjaśnił. Czy słuchawki tej klasy zasługują na takie etui? Ja bym się raczej nie skusił.