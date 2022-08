Lubisz organizować srogie melanże? Na Airbnb już nic nie wynajmiesz

Zakaz wynajmu pokojów lub domów pod imprezy nie wystarczył

Po serii niefortunnych wydarzeń, w których zdarzały się nawet przypadki tajemniczych śmierci osób w lokalach wynajmowanych pod imprezy poprzez Airbnb, firma w 2019 roku całkowicie zakazała wystawiania na wynajem obiektów przeznaczonych wyłącznie do organizowania hucznych przyjęć, a w 2020 roku ogłosiła, że zasada dotycząca zakazu imprez zostaje przedłużona bezterminowo, co miało również związek z pandemią COVID-19.

Naruszanie spokoju mieszkańców w okolicy, łamanie ciszy nocnej, tragiczne wydarzenia i pandemia wirusa okazały się niewystarczającymi argumentami, żeby przekonać użytkowników platformy, by ci przestali organizować imprezy. Pomimo oficjalnego zakazu, to cały czas było obecne. To tylko potwierdza ankieta Vivint z zeszłego miesiąca, według której jeden na pięciu najemców naruszył zasadę dotyczącą imprez, pomimo prób ograniczenia takich wydarzeń przez Airbnb.

Źródło: Unsplash @karsten116

Nowy algorytm Airbnb. Nikt nie oszuka już platformy do wynajmu

Airbnb postanowiło zareagować na notoryczne łamanie zakazów, wprowadzając nowy algorytm przeciwko imprezom. Firma uruchomiła specjalne narzędzie identyfikujące osoby, które potencjalnie mogą łamać zasady, analizując wszelkie sygnały i poszlaki, takie jak historia pozytywnych recenzji, jak długo użytkownik ma konto na platformie, długość podróży, odległość do wynajmowanego miejsca i to, czy rezerwacja została zaplanowana na dzień w środku tygodnia, czy na weekend.

Jak to będzie działać w praktyce? Algorytm uniemożliwia rezerwowanie całego obiektu osobom, które według algorytmu potencjalnie mogą złamać zasady. Zamiast tego, strona przedstawia im opcje rezerwacji pojedynczego pokoju w ofertach, w których gospodarze są fizycznie obecni, co zdecydowanie utrudni rozpoczęcie imprezy bez pozwolenia.

Pewne ograniczenia zostały wprowadzone już wcześniej - osoby poniżej 25 roku życia, mające mniej niż 3 pozytywne recenzje na Airbnb, nie mogą rezerwować całych nieruchomości. W tej chwili kolejne środki ostrożności zostały dodane - i miejmy nadzieję, że to pomoże, bo wygląda na to, że na odpowiedzialność ludzi nie ma co liczyć.

Źródło: Unsplash @pabloheimplatz

Algorytm był już testowany w niektórych regionach. Airbnb jest bardzo zadowolone z wyników

Nowa technologia, usprawniająca założenie dotyczące zakazu imprez, była testowana od zeszłego roku w Australii. Firma była bardzo zadowolona z wyników, o czym poinformowała na swoim blogu:

Podobna odmiana tego systemu była pilotowana w Australii od października 2021 r., gdzie okazała się bardzo skuteczna. Zaobserwowaliśmy 35% spadek liczby incydentów z udziałem nieautoryzowanych imprez na obszarach Australii, gdzie ten algorytm już działał.

W tej chwili algorytm wejdzie w życie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, lecz biorąc pod uwagę udany eksperyment w Australii i zawzięcie Airbnb, wprowadzenie technologii wykrywania potencjalnych “imprezowiczów” w pozostałych państwach jest zaledwie kwestią czasu.

Źródło: Unsplash @kchance8

Airbnb radzi sobie coraz lepiej

Co istotne, pomimo jasnego zakazu organizowania imprez, który jest już aktywny od kilku lat, wyniki platformy są tylko lepsze. Firma dzieląc się wynikami z drugiego kwartału 2022 roku poinformowała, że zarejestrowała rekordową liczbę rezerwacji w tym okresie - aż 103 miliony wykupionych noclegów. Co więcej, według analiz, kolejne miesiące mają być tylko lepsze i statystyki mają bić rekordy, pomimo wielu skarg na ukryte opłaty i wysokie ceny za sprzątanie.

To wywołało swego czasu mnóstwo kontrowersji, gdyż okazywało się, że opłaty za wynajem w Airbnb były dużo droższe niż finalnie zakładano. Mimo wszystko platforma cały czas uważa, że podaje prawdziwe informacje dotyczące kwot - jak widać, nawet pewne niedopowiedzenia w tej kwestii nie stają na drodze do coraz większego zysku.

Źródło: TechCrunch