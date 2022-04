Airbnb pozwoli większości pracownikom pozostać w trybie zdalnym. Bez zmniejszenia wynagrodzenia

Praca zdalna - dla jednych dramat, dla innych niezwykły przywilej z którego nie chcą rezygnować. Wiele firm technologicznych marzy o powrocie do biur na 100% — ale pracownicy którzy posmakowali pracy poza biurem nie chcą już do niego wracać. Dlatego też część korporacji postanowiła ich do tego zachęcić szantażem. Nie pracujesz w biurze, zarabiasz mniej. Nie mieszkasz w drogiej okolicy - dostaniesz mniejszą wypłatę. Airbnb ogłosiło wczoraj oficjalnie, że ich pracownicy nie mają już powodów do zmartwień. Lwia część z nich będzie mogła pracować zdalnie bez obaw o uszczuplenie wynagrodzenia.

Najbardziej produktywny czas Airbnb to ten, który był najtrudniejszy dla firmy

Airbnb to biznes opierający się na podróżach. A te - jak wiadomo - w ostatnich dwóch przystopowały, by nie powiedzieć, że całkowicie wygasły (choć taki okres też był). Jak jednak napisał jeden z założycieli platformy, Brian Chesky, to były dwa niezwykle produktywne dla jej pracowników lata — mimo że większość z nich pracowała zdalnie. Ze względu na trudną sytuację i zmiany - z częścią pracowników firma się rozstała, ale ci którzy zostali w dużej mierze będą mogli pracować zdalnie. Aby móc to odpowiednio skoordynować, bo część spotkań grupowych ma się regularnie odbywać osobiście, włodarze przygotują specjalne plany by ustalić jak, kiedy, z kim muszą się widzieć. W ten sposób pracownicy będą mogli dostosować swój styl życia i podróży tak, by nie mieć problemów w pracy.

Skoro ten model się sprawdza i działa jak należy - to po co kombinować? Firma będzie mogła też zejść z kosztów, zmniejszając wynajem powierzchni biurowych i dodatkowych opłat z nimi związanych. Nie są pierwsi — i prawdopodobnie nie będą ostatni — którzy decydują się na taki krok. Ale świat technologii (m.in. Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft czy Facebook) nie są tak łaskawi dla swoich pracowników i mówią wprost: masz niższe koszty życia, dostaniesz mniejszą wypłatę.