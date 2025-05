AI PC już tu są! Jakiego laptopa wybrać?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy oraz codziennych obowiązkach to już nie egzotyka, a chleb powszedni. Najwyższa pora, aby nasz komputer wkroczył w erę AI i wspierał nas w tym najlepiej, jak to tylko możliwe. I tutaj, całe na biało wchodzą tytułowe AI PC.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele czasu traci na prozaiczne czynności przy komputerze, jak sprawdzanie e-maili, wyszukiwanie plików itp. Intel zbadał to i okazało się, że tygodniowo jest to nawet 15 godzin. Wyobraźcie sobie, co moglibyście zrobić z całym tym czasem.

Idźmy dalej – każdy z nas też zna to uczucie, kiedy otwiera nowy dokument i ślęczy przez długie godziny przed pustą stroną, nie mogąc wpaść na jakikolwiek pomysł. W przypadku bardziej zaawansowanych twórców pracujących nad wideo źródłem frustracji są natomiast pewnie te wszystkie transkrypcje, mozolne tworzenie napisów, odszumianie plików audio itd.

Praca umysłowa XXI wieku ma swoje bolączki, na które (przynajmniej częściowo) AI może być odpowiedzią. I właśnie w tym celu powstał cały koncept AI PC – maszyny, która nie tylko zapewnia nam moc obliczeniową niezbędną do pracy i zabawy, ale napędza również sztuczną inteligencję obecną dziś już właściwie wszędzie. Programów, które w jakimś stopniu wykorzystują tego typu technologię bowiem stale przybywa, a to oznacza, że działają lepiej na maszynach wyposażonych w chipy NPU odpowiedzialne za obliczenia związane z AI. Nie masz takiego układu w swoim komputerze? Nie skorzystasz z nowych funkcji – proste.

Co w praktyce nam to daje? Zastosowań już teraz jest całe mnóstwo i stale przybywa nowych. Sztuczna inteligencja może pomóc w przyziemnych zadaniach, takich jak organizowanie wiadomości e-mail, planowanie spotkań i przechwytywanie notatek z wideorozmów. W montażu wideo natomiast pozwoli używać transkrybowanego dźwięku do wyszukiwania mówców i edycji klipów na osi czasu. W postprodukcji natomiast pomoże w emulacji fotometrycznych procesów filmowych i śledzeniu ruchu czy panoramowaniu dźwięku. Programiści mogą natomiast na bieżąco i w czasie rzeczywistym otrzymywać podpowiedzi od sztucznej inteligencji, uzupełniać swój kod, a nawet sprawdzać pod kątem błędów czy wykonywać automatyczne testy. AI PC potrafią nawet dzięki specjalnemu oprogramowaniu lepiej nas chronić, bo pomogą w wykrywaniu i oznaczaniu materiałów typu deep fake – a więc tych wszystkich wiarygodnie wyglądających grafik i filmów, które ktoś spreparował.

To zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo dzięki AI możemy automatyzować naszą pracę, tworząc scenariusze działań, które będą się realizowały same czy po prostu uruchomić na naszej maszynie lokalnego asystenta AI, który będzie zawsze z nami – w domu, a nawet tysiące metrów nad ziemią w samolocie, gdzie nie będzie dostępu do szybkiego internetu.

Trudno zatem wskazać lepszy moment na modernizację sprzętu. Okazuje się jednak, że wybór w segmencie AI PC jest dziś naprawdę spory. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym markom i ich ofercie – być może pomoże to Wam podjąć właściwą decyzję.

HP

W portfolio HP na pierwszy plan naturalnie wysuwają się modele ZBook Fury 16 G1i oraz 18 G1i. Jak twierdzi producent, są to tak potężne maszyny, że zapomnimy, że mamy do czynienia z laptopem.

ZBook Fury 16 G1i to zaawansowana stacja robocza HP, wyposażona w procesory Intel Core najnowszej generacji i technologie AI, zoptymalizowana pod kątem intensywnych obliczeń oraz pracy kreatywnej. Kompaktowa konstrukcja z ekranem 16 cali sprawdzi się idealnie podczas zadań wymagających mobilności bez kompromisów w wydajności. Wariant 18-calowy cechuje się ekstremalną mocą obliczeniową i jest doskonały do profesjonalnych zastosowań wymagających najwyższej wydajności, takich jak projektowanie 3D, uczenie maszynowe czy zaawansowana edycja wideo. Wbudowane zabezpieczenia klasy korporacyjnej i możliwości rozbudowy czynią serię Fury G1i topowym wyborem dla profesjonalistów.

ZBook X 16 G1i to natomiast laptop łączący elegancką formę z funkcjonalnością AI PC. Smukły, lekki i mobilny, a jednocześnie zapewniający wysoką wydajność obliczeniową oraz inteligentne zarządzanie energią i chłodzeniem, dzięki czemu idealnie pasuje do pracy kreatywnej i profesjonalnych zastosowań w podróży. Dzięki zaawansowanej matrycy OLED z HDR, laptop świetnie nadaje się dla twórców treści, grafików i inżynierów pracujących z AI i multimediami.

Jeżeli szukacie nieco mniej drenującego portfel rozwiązania, ZBook 8 14 G1i idealnie sprawdzi się podczas pracy w terenie. Procesory Intel Core Ultra z NPU oraz wsparcie dla Intel AI Boost sprawiają, że komputer radzi sobie z zadaniami AI na poziomie lokalnym, mimo niewielkich rozmiarów. Dzięki ekranowi 14” o wysokiej rozdzielczości, szybkiemu SSD i solidnemu zestawowi portów, laptop świetnie sprawdza się w terenie i w podróży. Idealny wybór dla mobilnych specjalistów AI i analityków danych.

Elitebook 840 to natomiast typowa, biurowa bestia z Intel Core Ultra 5 na pokładzie, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB – w zupełności zaspokoi potrzeby każdego, kto pracuje głównie z tekstem lub danymi.

W kontekście HP nie sposób pominąć też serii Fortis, która została zaprojektowana z myślą o zwiększonej wytrzymałości oraz intensywnym użytkowaniu, zwłaszcza w środowiskach edukacyjnych i biznesowych. Kluczowe cechy tej serii to odporność na uszkodzenia mechaniczne, zalania oraz łatwość obsługi. W połączeniu z nowoczesnymi chipami Intela daje to solidne wsparcie w szkole i pracy.

Lenovo

Sercem oferty AI PC Lenovo są oczywiście kultowe ThinkPady, które od lat są tworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

ThinkPad X9 14 to ultracienki komputer z 14-calowym ekranem OLED 2.8K 120 Hz, napędzany procesorami Intel Core Ultra (do 7 258V) z NPU Intel AI Boost osiągającym do 47 TOPS. Zastosowano tutaj obudowę z recyklingowanego aluminium, a wewnątrz znajdziemy Wi-Fi 7 i porty Thunderbolt 4. Jeżeli zastosowany ekran nam nie wystarczy, w ofercie znajdziemy też model 15-calowy oferujący analogiczne możliwości i lepiej nadający się do trochę bardziej stacjonarnego użytkowania.

Jeżeli jednak chcemy pójść w stronę maszyny bardziej mobilnej, która zmieści się w każdym plecaku, świetnym wyborem może być ThinkBook 13x G4 z ekranem 13,5" 2.8K 120 Hz, procesorem Intel Core Ultra 9 185H i zintegrowaną grafiką Intel Arc.

Lenovo ma też w swojej ofercie coś dla bardziej tradycyjnych odbiorców. ThinkCentre Neo Ultra to stacjonarny komputer. W 3,6-litrowej obudowie zmieszczono tutaj procesor Intel Core Ultra, dedykowaną kartę graficzną oraz zostawiono jeszcze sporo miejsca na ewentualną rozbudowę w przyszłości. To idealny wybór do zadań AI, edycji wideo i pracy z dużymi modelami językowymi.

Dell

W kontekście sprzętu do pracy nie mogło zabraknąć też oczywiście Della. Tu na pierwszy plan wysuwają się dwie maszyny – obie z 16-calowymi matrycami.

Dell Pro 16 Plus to laptop klasy premium zaprojektowany z myślą o profesjonalistach korzystających z narzędzi AI i aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej. Mamy tutaj zatem oczywiście Intel Core Ultra z wbudowanym modułem NPU. Dużym atutem jest też ekran 3K z technologią ComfortView Plus, zapewniający wyrazisty obraz i ochronę wzroku. Solidna aluminiowa obudowa, długi czas pracy na baterii i zaawansowane chłodzenie sprawiają, że to uniwersalne narzędzie do pracy z AI w ruchu.

Dell Pro Max 16 to natomiast topowa wersja serii Dell Pro, stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Sercem tego komputera jest procesor Intel Core Ultra. Laptop oferuje zaawansowaną łączność (Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E) oraz najwyższy poziom zabezpieczeń sprzętowych.

AI PC już tu są

Wybór odpowiedniego komputera jest niezwykle ważny. Oczywiście tutaj do głosu dochodzi wiele czynników oraz preferencji kupującego. Jedni szukają bardziej mobilnych maszyn, a dla innych liczby się przekątna ekranu i czysta moc obliczeniowa. Niezależnie od tego, czego potrzebujecie, upewnijcie się, że Wasz nowy komputer będzie wspierał obliczenia AI. Brak tego rozwiązania szybko może okazać się kulą u nogi i skutecznie obniżyć produktywność, a przecież nikt tego nie chce.

