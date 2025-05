Czwarty poziom bycia FIT – WATCH FIT 4 jest teraz Pro

Istnieją smartwatche z funkcjami sportowo-zdrowotnymi i są też smartwatche wręcz stworzone do asystowania w zdrowym stylu życia. Zegarki z serii HUAWEI WATCH FIT należą zdecydowanie do tej drugiej grupy, a teraz – za sprawą premiery nowych urządzeń – są w stanie motywować użytkownika do aktywności w stylu „pro”. W tej cenie trudno znaleźć wytrzymalszego partnera do ćwiczeń, który jest zarazem niezłym dopełnieniem casualowych stylizacji.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro – lekki jak piórko, wytrzymały jak tytan

Zamknij oczy i pomyśl o zegarku stricte sportowym – też widzisz potężną kopertę i masywne wymiary? Wcale nie musi tak być i HUAWEI to udowadnia, wypuszczając zegarek o uniwersalnym designie, z zachowaniem wytrzymałości typowo outdoorowych urządzeń.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro został wykonany z połączenia elementów tytanowych i aluminiowych, a jego ekran chroni wytrzymałe szkło szafirowe. Co to oznacza w praktyce? Zastosowanie odpornych na zarysowanie materiałów sprawia, że nie trzeba na siłowni z trwogą patrzeć na każde zahaczenie o maszynę czy uderzenie o ciężarek. Czytając to, można pomyśleć, że pewnie mamy do czynienia z zawodnikiem wagi ciężkiej, ale jest wręcz przeciwnie – zegarek bez paska waży nieco ponad 30 g, więc nie przeszkadza podczas aktywności fizycznej.

Sama koperta jest też wyraźnie kompaktowa – jej wymiary to 44,5 × 40,0 mm i zaledwie 9,3 mm grubości. Wykonano ją z aluminium klasy lotniczej, czyli materiału łączącego wytrzymałość z lekkością i odpornością na korozję.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych:

• klasyczna czerń (grafitowy korpus i czarny pasek fluoroelastomerowy),

• kojący błękit (niebieski korpus i pasek fluoroelastomerowy),

• żywy zielony (korpus w kolorze srebrnym i zielony pasek nylonowy).

Dwóm pierwszym paskom wykonanym z fluoroelastomeru warto poświęcić nieco uwagi, bo wyróżnia je hipoalergiczny materiał, przyjazny dla skóry. Posiadają falistą strukturę, ułatwiającą odprowadzanie wody oraz zwiększającą stabilność podczas uprawiania sportów wodnych. To właśnie zegarek z tym paskiem miałem okazję przetestować osobiście, podczas biegów terenowych i ćwiczeń w domowym zaciszu. Zanim jednak dojdziemy do sportu, przejdźmy do kwestii zdrowotnych, bo to one okazały się kluczowym czynnikiem motywującym.

Twój osobisty asystent

Praca biurowa to taka bomba z opóźnionym zapłonem. Niby wszystko jest ok, niby czujesz się dobrze, ale po założeniu zegarka okazuje się, że temperatura ciała jest zbyt niska, tętno podczas zwykłego wchodzenia po schodach szaleje, a faza głębokiego snu – niezbędna do poprawnej regeneracji organizmu – jest za krótka. To oznaki złego stylu życia, które pozornie wydają się nieszkodliwe, ale w szerszej perspektywie mogą być zwiastunem większych problemów.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro powstał więc między innymi z myślą o profilaktyce. Urządzenie korzysta z zoptymalizowanych algorytmów TruSense, które sprawiają, że pomiary parametrów zdrowotnych są jeszcze szybsze i dokładniejsze niż dotychczas.

O jakich parametrach mowa? Urządzenie monitoruje tętno, HRV, poziom natlenienia krwi, cykl menstruacyjny i jakość snu. System TruSense pilnuje sześciu głównych układów organizmu, w tym oddechowego, nerwowego i hormonalnego – wszystko zaś trafia do aplikacji mobilnej HUAWEI Zdrowie, z której możecie korzystać zarówno na Androidzie, jak i na smartfonach od Apple.

W temacie dbania o zdrowe nawyki trzeba też wspomnieć o funkcji „W formie”, czyli miejscu do rejestrowania posiłków bezpośrednio z poziomu zegarka. HUAWEI WATCH FIT 4 Pro automatycznie liczy spożycie kalorii i deficyt – dzięki temu można więc kontrolować dietę, niezbędną podczas treningów. A skoro już o treningach mowa…

Ponad 100 zróżnicowanych trybów sportowych

Wróćmy do nadrzędnej misji HUAWEI WATCH FIT 4 Pro. To smartwatch, który ma towarzyszyć użytkownikowi w treningach i monitorować jego postępy, czyli w praktyce mierzyć dane fitness, pokazywać dystans, wzniesienia czy rejestrować liczbę przepłyniętych basenów. Jego przydatność w treningach nie ogranicza się jednak tylko do zbierania informacji – HUAWEI WATCH FIT 4 Pro może też wyświetlać szczegółowe mapy konturowe czy trasy górskich wędrówek bez konieczności połączenia z siecią, po zaimportowaniu map offline.

To łącznie ponad 100 zróżnicowanych trybów sportowych, w tym także aktywności podwodnych – można z nim bowiem nurkować do 40 metrów, bo spełnia normę EN13319, czyli europejskie wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do nurkowania rekreacyjnego. Za precyzyjność danych i pomiarów odpowiadają nawigacja oparta na barometrze i pięciosystemowe, dwuzakresowe pozycjonowanie HUAWEI Sunflower.

Jak się więc ćwiczy z HUAWEI WATCH FIT 4 Pro? „Intuicyjnie” – to chyba najlepsze określenie. Menu treningowe oparte na czytelnych kafelkach jest proste w obsłudze, a dodawanie nowych treningów to kwestia kilku kliknięć. Dodatkowych wrażeń dostarcza przyjemna haptyka, a komendy głosowe dbają o odpowiedni rytm treningów.

Wyniki obserwujemy z poziomu ekranu AMOLED o jasności do 3000 nitów, rozdzielczości 480 × 408 pikseli i gęstości 347 PPI. To przekłada się na nienaganną czytelność nawet w dużym słońcu oraz świetne odwzorowanie kolorów.

Po ćwiczeniach warto rzucić okiem do aplikacji HUAWEI Zdrowie, bo tam trafiają dane zdrowotne, posegregowane na kilka kategorii. Apka z czasem inteligentnie łączy je w trendy i informuje użytkownika o korelacjach, mogących świadczyć o potencjalnych zmianach stanu zdrowia.

Płać za zakupy i nie przejmuj się baterią

Skupiłem się na zdrowiu i sporcie tak bardzo, że prawie zapomniałem o pozostałych funkcjach, które znajdują zastosowanie w codziennej rutynie. HUAWEI WATCH FIT 4 Pro może pełnić funkcję notatnika głosowego, zdalnego aktywatora migawki aparatu, a nawet mobilnego portfela. Sportowy smartwatch wyposażono bowiem w NFC do obsługi płatności zbliżeniowych, a dzięki kompatybilności z oprogramowaniem Quicko można dodać do niego kartę i zapomnieć o portfelu – to must-have dla osób, które lubią ćwiczyć w terenie bez dodatkowych rozpraszaczy.

Tu płynnie przechodzimy do baterii, bo wychodząc z domu jedynie z zegarkiem na nadgarstku, trzeba mieć pewność, że urządzenie nie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie. Jak pod względem czasu pracy spisuje się HUAWEI WATCH FIT 4 Pro? W pełni naładowany może towarzyszyć użytkownikowi aż przez 10 dni, a po szybkim, 10-minutowym doładowaniu działa przez cały dzień. Jeśli więc zastanawiacie się, jaki zegarek zabrać na weekendowy kemping, to chyba właśnie znaleźliście idealnego kandydata.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro – wytrzymały partner treningowy taniej w premierowej ofercie

HUAWEI wypuścił zegarek dla osób, które poszukują niedrogiego sprzętu do wyczynowego monitorowania aktywności fizycznej. Zaawansowane czujniki, kompatybilność z iOS i Androidem, trwałe materiały, śledzenie sześciu głównych układów organizmu i ponad 100 zróżnicowanych trybów – to cechy plasujące go w topce sportowych zegarków. Regularna cena to 1199 zł, ale od 15 do 29 czerwca możecie kupić HUAWEI WATCH FIT 4 Pro za 999 zł.