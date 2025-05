Ulubiony codzienny towarzysz - HUAWEI Watch Fit 4 Pro

Dzięki zaawansowanym funkcjom fitness i zdrowotnym, w tym sensorom TruSense, uzyskacie szybkie i precyzyjne pomiary zdrowia oraz natychmiastowy dostęp do kluczowych wskaźników. Możecie też monitorować swoje osiągnięcia w wielu dyscyplinach i śledź każdy postęp. Co jeszcze potrafi? Dostępny jest podgląd mapy w czasie rzeczywistym, opcja płatności zbliżeniowych oraz odbieranie powiadomień z telefonu. Oferuje też pełną kompatybilność z iOS i Androidem. Po więcej zapraszamy do materiału wideo oraz na stronę o HUAWEI Watch Fit 4 Pro.

