realme GT7: nadjechał zabójca flagowców. To smartfon kompletny

realme od wielu lat zachwyca nawet najbardziej wymagających użytkowników smartfonów. Świat mobilnych technologii pędzi na przód z niesamowitym tempem, a firma wielokrotnie udowodniła już, że jest jej ono niestraszne! Ich najnowsza seria smartfonów jest tego idealnym przykładem. To właśnie najnowszy realme GT 7 udowadnia, że nie tylko dorównuje liderom, ale potrafi także wyprzedzić ich na prostej. Producent zapewnia, że ich najnowszy smartfon jest prawdziwą rewolucją w świecie technologii, zręcznie łączącą w sobie ekstremalną wydajność, imponującą żywotność baterii, najnowsze technologie chłodzenia i inteligentne funkcje AI. To urządzenie, które idealnie wpasuje się w potrzeby zarówno "zwykłych" użytkowników, wymagających wydajności graczy oraz szeroko pojętych profesjonalistów!

Nie musisz obawiać się, że zabraknie mu mocy. Zadba o to układ MediaTek Dimensity 9400e

Jednym z najważniejszych elementów każdego smartfona jest układ, który napędza urządzenie. To jego serce, które dba o to, by wszystko działało jak należy: bez opóźnień, sprawnie i do tego jeszcze możliwie jak najdłużej. realme GT7 napędzany jest przez MediaTek Dimensity 9400e: nowy chipset wykonany w litografii TSMC 4nm, który deklasuje nawet najmocniejszych rynkowych przeciwników. Wyniki w benchmarkach AnTuTu przekraczają barierę 2 milionów punktów, co daje realme GT 7 pozycję lidera wśród urządzeń z Androidem. Co to oznacza dla użytkowników? W codziennym użytkowaniu oznacza to, dosłownie, zero opóźnień i przycięć, otwieranie aplikacji w okamgnieniu, a także płynność działania nawet przy najbardziej wymagających grach i aplikacjach mobilnych.

I mówiąc o najbardziej wymagających, naprawdę mowa o tych, które potrafią pokonać nawet najmocniejszych w bojach zawodników. PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Pokemon GO, League of Legends: Wild Rift - to produkcje, które od czasu premiery wyciskają ostatnie soki nawet z najmocniejszych flagowców. realme GT 7 daje sobie z nimi znakomicie radę - co więcej, smartfon jest w stanie utrzymać stabilne 120 klatek na sekundę przez wiele godzin! Tutaj zasługa jest podwójna. Bo owszem, to rezultat nie tylko mocnego procesora MediaTek Dimensity 9400e, ale także innowacyjnego systemu chłodzenia.

realme bowiem jako pierwszy producent na świecie wprowadził do smartfonu grafenową warstwę chłodzącą, którą nazwano IceSense. Ta technologia nie tylko znacząco poprawia odprowadzanie ciepła (jest nawet do dwudziestu czterech razy skuteczniejsza niż tradycyjne szkło), ale również wpływa na komfort użytkowania! Obudowa urządzenia pozostaje chłodna latem i ciepła zimą. To efekt, który producent określa mianem "skin touch temperature”, który znacząco wpływa na komfort użytkowania. A w połączeniu z olbrzymią komorą parową VC, realme GT 7 oferuje stabilną temperaturę nawet podczas wielogodzinnego grania. Bez throttlingu i spadków wydajności. To rozwiązanie, które doceni każdy fan mobilnego grania i rzucania coraz to bardziej kłopotliwych wyzwań smartfonom!

Długi czas pracy na jednym ładowaniu to coś, co tygryski lubią najbardziej

Jako że smartfony są bezapelacyjnie najważniejszymi urządzeniami elektronicznymi w naszym życiu, sama myśl że możemy stracić do nich dostęp jest druzgocąca. Dlatego też regularnie sprawdzamy stan naładowania baterii i nierzadko panicznie rozglądamy się za dostępnością gniazdek i ładowarek. Producenci smartfonów doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak istotny jest dla nas czas pracy na jednym ładowaniu - dlatego realme GT 7 wyposażony został w wyjątkową baterię o pojemności 7000 mAh. To absolutny rynkowy rekord w segmencie flagowych smartfonów. Producent nie poprzestał jednak na pojemności akumulatora, bowiem zadbał on także o ekspresowe ładowanie. Technologia ładowania 120W SUPERVOOC pozwala nam naładować urządzenie od 0 do 50% w niespełna kwadrans - a to zapewni wiele godzin pracy! Pełne naładowanie akumulatora jest zaś kwestią raptem... 42 minut! To zestawienie tworzy best power combo. To zestaw, który pozwala zmieniać przyzwyczajenia użytkowników i definiować sposób obcowania ze smartfonem na nowo. Zwłaszcza gdy porównamy go z flagową konkurencją, która oferuje nie tylko znacznie mniejsze pojemnościowo baterie, ale także dwukrotnie wolniejsze ładowanie.

Ekran od którego nie będziesz mógł oderwać oczu

Główną część współczesnych telefonów stanowią ekrany - i to w nie potrafimy wpatrywać się nawet przez kilka godzin dziennie. realme GT7 stanęło w tym temacie na wysokości zadania: urządzenie wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, z odświeżaniem 120 Hz, 2600 Hz próbkowania dotyku oraz wsparciem dla standardów Dolby Vision i HDR10+. Jasność szczytowa dochodząca do 6000 nitów pozwoli cieszyć się sprzętem nawet w przypadku trudnych warunków oświetleniowych, jakimi bez wątpienia jest pełne słońce. W sam raz na nadchodzący sezon wakacyjny, by nie musieć przejmować się tym, czy uda nam się efektywnie sprawdzić trasę do celu na wakacyjnych wojażach... i nie tylko! Warto także mieć na uwadze, że smartfon korzysta z technologii Ultra Touch Control, dzięki której ekran reaguje nawet na mokre palce czy kontakt ze spoconą dłonią, co nierzadko bywa zbawienne w upalne dni czy kapryśne pogodowo dni.

Zdjęcia to nie problem. Z tym smartfonem każdy będzie fotografem!

Nie ma co ukrywać, że jednym z powodów dla których wielu użytkowników decyduje się na aktualizację smartfona jest... kwestia lepszej jakości zdjęć i wideo. realme GT 7 staje na wysokości zadania i oferuje solidny pakiet obiektywów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Głównym aparatem jest ten 50MP wyposażony w matrycę Sony IMX906. Wspomagają go obiektywy: ultraszerokokątny 8 MP oraz teleobiektyw 2x oferujący również matrycę 50 MP. Warto mieć na uwadze, że wszystkie one działają w oparciu o autorski algorytm Lightning Snap, który pozwala robić ostre zdjęcia nawet w ruchu, z migawką do 1/10266s! realme GT7 oferuje także wsparcie sztucznej inteligencji w fotografii. Tryb AI Travel Snap Camera zadba o to, by nasze wyjazdowe zdjęcia były ostre i prezentowały się zjawiskowo niezależnie od tego czy wybierzemy się ku górskim, miejskim czy sielankowo-plażowym przygodom!

Ponadto aparaty wspierają nagrywanie w 4K w 120 klatkach na sekundę oraz posiadają dedykowany tryb podwodny, z którego również skorzystamy w rozdzielczości 4K. Funkcje takie jak Usuwanie odblasków AI czy Pejzaż AI sprawiają, że nawet zdjęcia robione pod słońce czy w pochmurne dni wyglądają, jakby były stworzone przez profesjonalistów. A jeśli kiedykolwiek próbowaliście uzyskać dobre efekty w tak trudnych warunkach oświetleniowych z aparatem to prawdopodobnie doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że nie jest to wcale łatwa sprawa.

Solidne podzespoły i dopracowany system

realme GT 7 oferuje podzespoły z najwyższej półki, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ale wszystkie one dodatkowo wspierane są również przez dopracowane oprogramowanie, które zapewnia płynne i bezproblemowe działanie. Wszystko to dodatkowo wzbogacone zostało przez zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Funkcja Planista AI pozwala samodzielnie wykrywać daty, lokalizacje czy wydarzenia z naszej poczty e-mail, czatów i social mediów. Dzięki temu może ona automatycznie tworzyć przypomnienia: wystarczy dwukrotne stuknięcie w tył obudowy, by zapisać harmonogram – bez potrzeby otwierania jakiejkolwiek aplikacji! Ponadto smartfon oferuje także pełne wsparcie Google Gemini – nowoczesnego asystenta AI od Google.

realme GT7 to flagowiec, który spełni wymagania nawet najbardziej wymagających!

realme GT7 to flagowiec z krwi i kości. Wprowadzający szereg innowacji i sięgający po najwyższej rangi podzespoły dostępne na rynku. Ponadto firma podjęła oficjalne partnerstwo strategiczne z zespołem Aston Martin Formula One, czego efektem jest specjalna edycja smartfonów Dream Edition!

Współpraca z legendarnym zespołem wyścigowym, takim jak Aston Martin Aramco, jest dla nas kluczowym krokiem w przesuwaniu granic innowacji. Cieszymy się, że możemy wykorzystać naszą nową platformę, aby nadal dostarczać wyróżniające się projekty i najwyższej jakości rzemiosło użytkownikom na całym świecie -- mówi CEO realme, Sky Li Reklama

Specjalna edycja urządzeń zaoferuje aerodynamiczne linie Flow Lines Design, a także unikatowy kolor Aston Martin Racing Green. realme GT 7 Dream Edition jest pierwszym urządzeniem z serii, jednak partnerstwo zakłada dwa wyjątkowe modele rocznie!

A co najlepsze, na start można zgarnąć smartfon w wyjątkowej ofercie. Jeżeli zdecydujecie się na zakup realme GT 7 do 15 czerwca, możecie liczyć na 400 zł zwrotu na kontu oraz cashback. Oferta obowiązuje w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl, simplybuy oraz u operatorów sieci PLAY, PLUS, T-Mobile. Korzystając z promocji z uwzględnieniem wszystkich rabatów i cashbacku, smartfon realme GT 7 (12/512) może być wasza za 3099 zł, wariant 12/256 zaś za 2799 zł. Jak skorzystać z promocji?

W okresie od 27 maja do 15 czerwca zakupić wybrany wariant smartfona z serii realme GT 7. Zachować dowód zakupu (paragon lub faktura są niezbędne do rejestracji produktu). Zarejestrować zakup (do 22 czerwca) na stronie www.realmemembers.pl/promocja/realmeGT7. Do rejestracji niezbędny będzie dowód zakupu oraz numer IMEI zakupionego produktu. Promocja obowiązuje do 15.06 lub do wyczerpania zapasów przeznaczonych na nagrody. 400 zł zwrotu na konto na rachunek bankowy podany podczas rejestracji zostanie zrealizowane w ciągu 60 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji.

