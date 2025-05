Tenda TE6L Pro: Wi-Fi 7 w domowym zasięgu (cenowym)

Rynek urządzeń sieciowych nieustannie ewoluuje, a wraz z nim rosną oczekiwania użytkowników co do prędkości, stabilności i zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

Firma Tenda, znana z dostarczania wysokich jakościowo rozwiązań sieciowych, wprowadza na polski rynek router TE6L Pro, który obiecuje zrewolucjonizować nasze doświadczenia z internetem dzięki wsparciu dla najnowszego standardu Wi-Fi 7 (802.11be). Urządzenie to kierowane jest przede wszystkim do wymagających użytkowników domowych, graczy online, osób pracujących zdalnie oraz wszystkich tych, którzy posiadają liczne urządzenia podłączone do sieci i oczekują od nich najwyższej wydajności oraz obsługi szybkich łącz internetowych. W niniejszej publikacji przyjrzymy się bliżej możliwościom Tenda TE6L Pro, ocenimy jego kluczowe funkcje i sprawdzimy jak nowa technologia Wi-Fi 7 przekłada się na realne korzyści.

Tenda TE6L Pro - zawartość opakowania i wygląd zewnętrzny

Po otwarciu pudełka z routerem Tenda TE6L Pro znajdujemy standardowy, ale kompletny zestaw akcesoriów. Oprócz samego urządzenia, producent dołącza zasilacz, kabel Ethernet kategorii 6 (RJ45), praktyczną naklejkę NFC ułatwiającą szybkie połączenie z siecią Wi-Fi oraz skróconą instrukcję instalacji.

Sam router prezentuje się nowocześnie i elegancko. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby nie tylko działać bez zarzutu, ale też dobrze wyglądać. Pięć zewnętrznych anten o wysokim zysku jest integralną częścią designu, sugerując jednocześnie spore możliwości w zakresie pokrycia sygnałem. Na obudowie znajdziemy zestaw portów: jeden port 2.5 Gigabit Ethernet (WAN/LAN) oraz trzy porty 1 Gigabit Ethernet (WAN/LAN), co jest istotnym atutem dla użytkowników z szybkimi łączami lub planujących budowę wydajnej sieci lokalnej. Dostępny jest również przycisk WPS/reset, a także dyskretna dioda LED informująca o stanie pracy urządzenia z możliwością programowego wyłączenia. Pionowa konstrukcja sugeruje przede wszystkim ustawienie na płaskiej powierzchni.

Tenda TE6L Pro - specyfikacja techniczna

Sercem routera Tenda TE6L Pro jest dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, wykonany w procesie technologicznym 6 nm, wspierany przez 512 MB pamięci RAM. Taka konfiguracja powinna zapewnić płynną obsługę wielu połączeń oraz licznych urządzeń. Kluczowe parametry techniczne prezentują się następująco:

Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be);

Częstotliwości pasma: dwuzakresowy (Dual-Band) – 2.4 GHz oraz 5 GHz;

Teoretyczne prędkości: Łącznie do 5011 Mb/s (do 4323 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz);

Anteny: 5 zewnętrznych anten o wysokim zysku oraz 5 wbudowanych modułów FEM (Front-End Module) dla wzmocnienia sygnału;

Porty: 1 x 2.5 Gigabit Ethernet (WAN/LAN z auto-negocjacją), 3 x 1 Gigabit Ethernet (WAN/LAN z auto-negocjacją);

Obsługiwane technologie Wi-Fi 7, MLO (Multi-Link Operation), modulacja 4096-QAM;

Inne technologie sieciowe: Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, Multi-RU (MRU);

Protokoły internetowe: IPv4, IPv6.

Przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć, że w ofercie producenta dostępny jest nieco tańszy model - TE3L, który również obsługuje WiFi 7, ale ma nieco mniejszą przepustowość (2882 Mb/s w paśmie 5 GHz i 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz) oraz 3 porty LAN Gigabit Ethernet. Nadal jednak oferuje niemal identyczne możliwości konfiguracji dzięki temu, że posiada ten sam system oraz szybki procesor 1 GHz z 512 MB pamięci RAM.

Tenda TE6L Pro - instalacja i konfiguracja

Proces instalacji i konfiguracji routera Tenda TE6L Pro jest przyjazny dla użytkownika. Dołączona skrócona instrukcja instalacji przeprowadza przez podstawowe kroki podłączenia routera. Tak naprawdę wystarczy jednak połączyć się z WiFi i automatycznie wyskoczy nam strona konfiguracyjna w przeglądarce, w języku polskim. Zarządzanie urządzeniem możliwe jest zarówno poprzez tradycyjny interfejs webowy, dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, jak i za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej Tenda WiFi. Producent maksymalnie ułatwia całą konfigurację, a ale daje też w ustawieniach dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień. Oznacza to, że użytkownicy ceniący sobie prostotę szybko uruchomią swoją sieć, podczas gdy bardziej zaawansowani entuzjaści znajdą szeroki wachlarz opcji personalizacji, od podstawowych ustawień SSID i hasła, po bardziej zaawansowane funkcje, takie jak kontrola rodzicielska czy konfiguracja sieci dla gości.

Warto podkreślić, że Tenda TE6L Pro oferuje bogaty zestaw funkcji, które wykraczają poza samą obsługę WiFi 7. Technologie takie jak MLO (Multi-Link Operation) czy 4096-QAM zwiększają przepustowość i zmniejszają opóźnienia dzięki jednoczesnemu wysyłaniu i odbieraniu danych w różnych pasmach i kanałach. Poza tym w ustawieniach znajdziemy wiele zaawansowanych opcji jak sieć dla gości, czyli możliwość utworzenia oddzielnej sieci dla gości, izolowanej od głównej sieci domowej. Do dyspozycji mamy też rozbudowane ustawienia kontroli rodzicielskiej umożliwiające ograniczenie czasu dostępu do internetu, filtrowanie stron (URL) oraz zarządzanie dostępem dla poszczególnych urządzeń.

Kontrola pasma (QoS) pozwala na zarządzanie przepustowością dla podłączonych urządzeń, a za bezpieczeństwo łączności WiFi odpowiada najnowszy standard WPA3. Tenda TE6L Pro oferuje również wsparcie dla technologi Wi-Fi+ (mesh), co daje możliwość tworzenia sieci mesh z innymi kompatybilnymi routerami Tenda i tym samym pozwala na łatwe rozszerzenie zasięgu Wi-Fi w większych domach. Ciekawostką jest łączność NFC, dzięki specjalnej naklejce NFC możemy połączyć telefon z siecią WiFi jednym dotknięciem. Urządzenie może oczywiście pracować w trybie standardowego routera, punktu dostępowego (AP) lub uniwersalnego repeatera (klient+AP, WISP). Jako wisienkę na torcie można natomiast potraktować możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania oraz zarządzania takimi funkcjami jak włączanie/wyłączanie diod LED.

Tenda TE6L Pro - sprawdzian mocy Wi-Fi 7

Papierowa specyfikacja to jedno, ale prawdziwą wartość routera poznajemy dopiero podczas praktycznych testów. Wyniki pomiarów wydajności Tenda TE6L Pro są tylko orientacyjne, bo wszystko ostatecznie i tak zależy od układu waszego domu/mieszkania oraz liczby innych sieci WiFi w okolicy. W mieszkaniach w blokach takich sieci będzie zawsze całkiem sporo, a to odbija się na wynikach. Z drugiej strony nadal mało kto posiada jeszcze router zgodny ze standardem WiFi 7, który pod wieloma względami poprawia zarówno jakość sygnału jak i przepustowość. Tenda w ustawieniach pozwala zresztą regulować moc anten aby poprawić w razie konieczności zasięg.

Pierwszy test to sytuacja optymalna, czyli odległość od routera nieprzekraczająca 2 metry. Mój komputer synchronizował połączenie WiFi z prędkością nawet na 2,4 Gbps, ale drugi PC podłączony był przy pomocy karty sieciowej przewodowej oferującej maksymalnie 1 Gbps. W praktyce wyniki iPerf3 oscylowały wokół 870 Mbps, czyli mniej więcej na granicy tego co potrafi sieć LAN 1 Gbps. Co ciekawe transfer pliku z serwera NAS wysycił praktycznie maksymalnie możliwości interfejsu LAN oferując średnio 99 MB/s. Tym samym w takim scenariuszu różnica między połączeniem kablowym, a bezprzewodowym praktycznie się zaciera.

Drugi scenariusz to transfery z odległości około 8 metrów od routera, po drodze mamy też dwie ściany. W takim scenariuszu osiągnięte transfery to okolice 370 Mbps, więc całkiem nieźle, choć widać już, że siła sygnału jest nieco mniejsza. We wszystkich testach wykorzystano oczywiście sieć 5 GHz. Sieć 2.4 GHz nie zapewnia takiej wydajności, ale za to ma nieco większy zasięg więc może się przydać w skrajnych przypadkach.

Tenda TE6L Pro - podsumowanie

Poza syntetycznymi testami, niezwykle istotne jest, jak router Tenda TE6L Pro z technologią Wi-Fi 7 sprawdza się w codziennym, intensywnym użytkowaniu. Nowy standard obiecuje przede wszystkim wyższe prędkości, niższe opóźnienia i lepszą obsługę wielu urządzeń jednocześnie – cechy, które powinny znacząco podnieść komfort korzystania z sieci. I tak faktycznie jest. Strumieniowanie wideo w wysokich rozdzielczościach, takich jak 4K, przebiega absolutnie płynnie, bez irytującego buforowania, nawet gdy inne urządzenia w sieci również generują ruch. Dla pasjonatów gier online, kluczowe będą niskie i stabilne opóźnienia (ping) oraz brak lagów, co Wi-Fi 7 zapewnia dzięki technologiom takim jak MLO.

W dobie pracy zdalnej, stabilne i szybkie połączenie jest fundamentem. Wideokonferencje bez zakłóceń, szybkie pobieranie i wysyłanie dużych plików służbowych czy bezproblemowa praca z wykorzystaniem VPN to aspekty, w których Tenda TE6L Pro powinna wykazać swoją przewagę. Coraz popularniejsze urządzenia Smart Home, od inteligentnego oświetlenia po systemy bezpieczeństwa, również skorzystają na wydajniejszej sieci, która bez trudu obsłuży dziesiątki jednocześnie podłączonych gadżetów. Nowoczesne routery są zazwyczaj urządzeniami pasywnie chłodzonymi i bezgłośnymi. Taka właśnie jest Tenda, która ma bardzo otwartą konstrukcję dzięki czemu się nie nagrzewa, ani nie wydaje z siebie żadnych dźwięków jak choćby cykanie cewek.

Podsumowując, Tenda TE6L Pro to świetna propozycja dla tych, którzy chcą wejść w świat sieci WiFi 7, a przy tym nie chcą wydawać ogromnych pieniędzy na nowe urządzenie. Będą z niego zadowoleni zarówno laicy, którzy potrzebują po prostu stabilnego połączenia z internetem, jak i bardziej zaawansowani użytkownicy dbający o każdy aspekt swojej domowej sieci.

Kupujesz router Tenda, a pieniądze wracają do Ciebie

Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że obecnie trwa promocja, w ramach której Tenda zwróci wam część kosztów zakupu routera jeśli zdecydujecie się pozostawić opinię na jego temat na stronie sprzedawcy. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie tendamoneyback.pl, a kwota którą można odzyskać, to 30 złotych w przypadku zakupu modelu Tenda TE3L oraz 40 złotych jeśli zdecydujecie się na prezentowany powyżej model Tenda TE6L Pro. Routery Tenda możecie kupić na stronach popularnych sieci elektro marketów takich jak Komputronik oraz MediaExpert.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Tenda.