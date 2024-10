Adobe pokazuje, jak wygląda DOBRE wykorzystanie AI w grafice. Nowe funkcje robią wrażenie

Adobe nie próżnuje - i regularnie usprawnia swoje produkty. Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w narzędziach dla kreatywnych od początku budzi ogrome kontrowersje. Firma regularnie jednak wprowadza usprawnienia bazujące wyłącznie na etycznych praktykach -- i to takie, które faktycznie mają sens.

Firma robi to z głową i w sposób, który nie oburza społeczności. A teraz oficjalnie zapowiada kolejne nowe opcje, dzięki którym korzystanie z ich oprogramowania będzie wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej!

Funkcje AI w oprogramowaniu Adobe. Nowe sztuczki uczynią korzystanie z narzędzi znacznie wygodniejszym

Adobe Firefly wydaje się być jedynym AI związanym z branżą kreatywną, które nie budzi ogólnego sprzeciwu użytkowników. Najnowsza aktualizacja Photoshopa pozwala na jeszcze łatwiejsze usuwanie obiektów ze zdjęć. Już dodane kilkanaście miesięcy temu narzędzia były w tym niezwykle efektywne. Ale nowa opcja nazywana "usuwanie rozproszeń" (ang. distraction removal) działa na analogicznej zasadzie co Magiczna Gumka w Google. Wystarczą pojedyncze kliknięci,a by pozbyć się niechcianych ludzi i obiektów. Nowe narzędzie startuje w komputerowym wydaniu Photoshopa -- ale w niedalekiej przyszłości ma również trafić do wersji mobilnej.

Na tym jednak nie koniec. Bowiem algorytmy odpowiedzialne za działanie narzędzi takich jak Generative Fill czy Generative Expand właśnie doczekały się wsparcie najnowszej wersji Adobe Firefly, dzięki czemu stały się bardziej skuteczne i efektywne.

Ponadto funkcja Image Trace w Illustratorze dzięki nowym modelom AI doczekała się jeszcze skuteczniejszego działania. Jak twierdzą twórcy oprogramowania: dzięki temu, pozwoli ona generować jeszcze lepsze jakościowo wektory. W Adobe Premiere zaś nareszcie dodana została funkcja, która pozwala generować materiały wideo bazujące na statycznych obrazkach i tekstowych promptach. Warto tutaj mieć na uwadze, że to właśnie twórcom najpopularniejszego pakietu dla kreatywnych udało się wyprzedzić konkurencję i zaserwować takie opcje przed debiutem zapowiadanych modeli od OpenAI (Sora) czy Google (Veo).