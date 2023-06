Piotr pisał w środę o dużej aktualizacji do Diablo IV, która wprowadza między innymi usprawnienia rozgrywki i poprawę pomniejszych błędów. Zaktualizowano też przeliczniki w umiejętnościach postaci, dodano modyfikacje w systemie nagradzania graczy i usunięto drobny zapis o nieaktywnym zadaniu. Łatwo było go przeoczyć, ale wprawne oczy fanów Diablo dostrzegły tam zalążek rozwiązania kultowej zagadki serii. Mowa o Krowim Poziomie, którego teoretycznie w czwórce miało nie być.

Blizzard po raz trzeci zarzeka się, że Krowi Poziom nie istnieje

Blizzard lubi umieszczać w swoich grach smaczki i easter eggi, odkrywane później przez graczy z iście detektywistycznym zapałem. Jednym z nich jest właśnie sekretny Krowi Poziom – niegdyś mit i społecznościowa legenda, później jednak grywalny level stworzony przez Blizzard dla żartów. Pojawił się po raz pierwszy w Diablo 2 (choć gracze snują teorię, że był dostępny także w pierwszej odsłonie) i wymagał odprawienia specjalnego rytuału, otwierającego portal do sekretnej lokacji, pełnej dziwnych krów.

W Diablo 3 developerzy przekonywali, że Krowi Poziom nie istnieje i nie warto go szukać, kpiąc sobie z graczy do tego stopnia, że faktyczny Krowi Poziom nazwali Not the Cow Level. Nie dziwne więc, że fani nie mają zamiaru wierzyć Blizzardowi w zapewnienia, że tajemnicza lokacja nie trafiła do Diablo IV. Tym bardziej że społeczność doszukała się w plikach gry zadania związanego z rytuałem „Byczych bogów”, co natychmiast rozbudziło wyobraźnie poszukiwaczy.

Społeczność zaczęła więc tłumie poszukiwać sposobu na otwarcie portalu, ale Blizzard we wspomnianej aktualizacji postanowił nieco podciąć im skrzydła. Łatka 1.0.3 usuwa bowiem zapis o queście, dzieląc graczy na dwa obozy. Jedni uznali, że developer mógł nie dokończyć zadania lub całkowicie z niego zrezygnować – co pokrywa się ze stanowiskiem Blizzarda. Dla innych zaś jest to wyraźny sygnał, że developer chce ponownie zabawić się w kotka i myszkę, zwodząc wirtualnych detektywów tak, jak w poprzednich odsłonach.

Czy możemy więc uznać, że Krowi Poziom trafił oficjalnie na śmietnik historii? Gracze zgrupowani na jednym z największych Discordów Diablo dopuszczają taką możliwość, ale nauczeni zwodniczą polityką Blizzarda nie mają zamiaru zaprzestać poszukiwań.

Stock image from Depositphotos