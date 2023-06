Piekielnie gorące lato z Prime Gaming. Gry i dodatki za darmo dla abonentów Amazon Prime

W przyszłym miesiącu startuje Prime Day. Dwudniowe wydarzenie nie będzie się skupiało wyłącznie na promocjach i przecenach zakupowych na Amazon. Firma mocno angażuje się w promowanie swoich pozostałych usług, które wchodzą w składa abonamentu. To m.in. Prime Gaming. To katalog darmowych gier, które można połączyć ze swoim kontem i uruchamiać na komputerach PC z Windowsem lub odebrać w jednej z platform zewnętrznych. Prime Gaming to także ekskluzywne dodatki do popularnych tytułów: Overwatch 2, League of Legends, World of Warcraft, Pokemon GO, FIFA 23, Call of Duty: Mobile, World of Tanks i wielu innych.

Podobnie jak w zeszłym roku, nie musicie czekać do połowy lipca by skorzystać z ofert Prime Gaming w ramach akcji Prime Day 2023. Niektóre gry i dodatki udostępnione zostaną wcześniej - np. już! Tak jest np. w przypadku Prey - gra dostępna jest w postaci klucza na platformę GOG, który należy zrealizować do 23 sierpnia 2023 r. Przed końcem miesiąca, a konkretnie 27 czerwca, odbierzecie Baldur’s Gate II: Enhanced Edition (do odebrania w Amazon Games App). Dostępne są już dodatki do Overwatch 2 i Call of Duty: Modern Warfare 2 Call of Duty: Warzone 2.0. A jak wygląda dalsza rozpiska atrakcji w ramach Prime Day dla użytkowników Prime Gaming?

Prime Gaming. Prime Day z darmowymi grami i dodatkami

6 lipca pojawi się do odebrania Shovel Knight: Showdown, natomiast 10 lipca fani Gwiezdnych Wojen będą mieli okazję nadrobić zaległości z grą STAR WARS: The Force Unleashed. W ramach dodatków prawdziwa atrakcja czeka fanów Diablo IV. Dla nich przygotowano specjalną paczkę przedmiotów, których wartość w grze to 600 sztuk platyny. W zestawie, który odbierzecie od 6 lipca, znajdziecie skórkę dla wierzchowca - Scales of the Dead Sea oraz ozdobne trofea - Mariner Will i Dead Sea Vessel. Nie zabraknie też atrakcji dla graczy Pokemon GO. Dodatek odebrany w ramach Prime Day odblokuje specjalne wydarzenie w grze oraz przedmioty kosmetyczne - w tym koszulkę Pokémon GO Fest.

Prime Day 2023. Promocje i atrakcje na Amazon

A czego możemy się spodziewać w ramach tradycyjnych zakupów w dwudniowym wydarzeniu Prime Day? Na klientów z Polski czekać mają wyjątkowe promocje, m.in. na urządzenia Amazon: Kindle, Echo i FireTV, na elektronikę od Sony, DJI, Steelseries, JBL, Logitech i Bose, ulubione zabawki dziecięce i podstawowe produkty dla dzieci: Lego, Playmobil, Barbie, Hot Wheels i Fisher-Price, niezbędne produkty do domu i kuchni: Philips, De’Longhi, Bosch, Finish, Vileda, Tefal i Gerlach, marki odzieżowe: Crocs, Ecco, Levi’s i LEE, najchętniej wybierane kosmetyki: L’Oréal, Eveline, Rimmel, Maybelline, DAX Cosmetics, perfumy Adidas, David Beckham czy Bruno Banani i wiele innych.

Przez cały okres wydarzenia Amazon Prime Day klienci znajdą również tysiące okazji polskich marek, np. Wedel, Krosno i niezależnych partnerów handlowych Amazon - w większości małych i średnich przedsiębiorstw: m.in. Kubota Store, Packshi, Springos, SFD Nutrition czy Soxo. Więcej szczegółów związanych z akcją znajdziecie w osobnym wpisie. W trakcie Prime Day przygotujemy dla was podsumowanie najciekawszych promocji.