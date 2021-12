Ogromne serce i ciało ze stali. Wszystko po to, by pomóc chorym dzieciom

Ja raczej jestem zwierzęciem kanapowym, nie lubię zimna i gardzę zimą. Są jednak tacy ludzie, którzy kochają tę porę roku, nawet w bardzo ekstremalnej jej formie. Michał Leksiński wyrusza 3 stycznia w swoją wyprawę na Antarktydę, gdzie planuje zdobyć Masyw Vinsona - najwyższy szczyt tego niedostępnego i zlodowaciałego kontynentu. Po co? Po to, żeby pomóc potrzebującym dzieciom.

Michał Leksiński ma nieco ponad 30 lat, a zrobił już tyle, ile przez całe swoje życie nie robi wielu ludzi. Łączy pasję do gór z pomaganiem innym - stworzył charytatywny projekt 7 Happy Summits, który zakłada zdobycie "Korony Ziemi", najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Zawodowo, Michał jest Dyrektorem ds. PR związany z firmą CEC Group, a z wykształcenia politologiem. To odrobinę dziwne połączenie, ale Pan Michał się tym absolutnie nie przejmuje - robi swoje i robi to genialnie: przy okazji wspierając dzieciaki.

Na Antarktydzie, Michał Leksiński musi zmierzyć się z górą mierzącą aż 4.892m w skrajnie surowych warunkach: -42 stopnie to "zupełnie normalna" temperatura w tym miejscu. Najpierw będzie musiał udać się do Chile, do miejscowości Punta Arenas. Stamtąd, musi wyruszyć na Antarktydę, co i tak nie jest zupełnie prostą sprawą. Do "ataku" na Masyw Vinsona Michał Leksiński szykuje się już od dwóch lat, a sama możliwość zdobycia tego szczytu to dla podróżnika ogromne wyróżnienie - jak sam opisuje.

Z Michałem Leksińskim można spotkać się na żywo - już dziś

Dzisiaj o godzinie 19:30 odbędzie się spotkanie na żywo z Michałem Leksińskim - będzie można zadawać pytania oraz zapoznać się bliżej z tym wspaniałym człowiekiem. Warto dołączyć do wydarzenia na Facebooku - ADATA Antarctic Expedition. Jeżeli ciekawią Was podróże, również te ekstremalne, jest to zdecydowanie najlepsza okazja do tego, by porozmawiać z Panem Michałem.

Michał Leksiński, poza przekraczaniem swoich osobistych granic wytrzymałościowych, każdą swoją wyprawę dedykuje dzieciom - Fundacji "Happy Kids". Wyprawy mają na celu wypromowanie zbiórki, dzięki której powstanie pierwszy w Polsce Rodzinny Dom Pomocy Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej. W grę wchodzi pomoc dzieciom, które ze względu na choroby, dysfunkcje - nie są w stanie kontynuować samodzielnie życia po opuszczeniu rodzin zastępczych lub domów dziecka. Projekt podzielono na trzy etapy:

I etap: przygotowanie projektu adaptacji budynku; wykonanie prac niezbędnych do rozpoczęcia budowy ok. 200 000, 00 zł

II etap remont i adaptacja budynku - ok. 800 000, 00 zł

III etap wyposażenie wyremontowanego budynku i uruchomienie działalności ok. 200 000, 00, zł

Więcej informacji o możliwości wsparcia zbiórki znajduje się tutaj

Michał Leksiński, w trakcie ataku na Masyw Vinsona będzie udostępniał swoje położenie oraz wysokość za pomocą trackera. Będzie możliwe sprawdzenie, jak radzi sobie ten dzielny podróżnik i gdzie aktualnie się znajduje. Dla osób interesujących się alpinizmem oraz wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie jest to niebywała możliwość (jedyna zasadniczo) kontaktu z Panem Michałem.

Tracker o którym mowa to zasadniczo komunikator satelitarny, który dla niego będzie jedyną możliwością kontaktu ze światem poza Antarktydą. Jest to duży, przypominający nieco starsze telefony sprzęt, który pozwala sprawdzić prognozę pogody, sprawdzić swoje położenie w systemie GPS oraz wysyłać wiadomości. W mediach społecznościowych, aktualna pozycja Pana Michała będzie cały czas udostępniana.

Niesamowita akcja. Sam dołączę dzisiaj do live'a

Choć z Facebooka korzystam już bardzo rzadko, dziś zrobię wyjątek i dołączę do live'a z Panem Michałem Leksińskim. Cel jest szczytny (dosłownie i w przenośni!), metoda dotarcia do niego - niecodzienna, a człowiek który stoi za wszystkim... niesamowitego formatu. Cieszę się, że są na tym świecie jeszcze ludzie, którzy łączą swoje (czasami pokręcone) pasje z pomaganiem innym.

Wpis zostanie zaktualizowany, oczekujemy na wypowiedź Pana Michała Leksińskiego.