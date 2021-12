4 z prawie 22 mln osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami korzysta obecnie z aplikacji mobilnej do posługiwania się tym dokumentem. I to w rok po jego udostępnieniu w mObywatel - aplikacji dostępnej jest na urządzeniach z iOS i Androidem. Przechowuje ona cyfrowe kopie dokumentów i z każdym rokiem pozwala na coraz więcej. Choć wciąż daleko jej do doskonałości, pracownicy z NASK stale pracują nad jej dalszym rozwojem. W minione wakacje twórcy zapraszali do testów nowych funkcjonalności. Ostatnie miesiące nie przyniosły jednak żadnych, większych zmian. Podejrzewam, że dopiero w przyszłym roku uruchomione zostaną dodatkowe narzędzia sprawiające, że cyfrowy portfel będzie wygodniejszy w użyciu.

4 miliony użytkowników mPrawo Jazdy w aplikacji mObywatel

Cyfryzacja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podsumowuje rok mPrawa Jazdy w aplikacji mObywatel. Przy okazji dzieli się kilkoma ciekawostkami dotyczącymi cyfrowych dokumentów.

Od 5 grudnia ubiegłego roku do dziś mPrawo Jazdy na swoje telefony pobrało prawie 4 miliony kierowców – dokładnie 3 949 826 - a to oznacza że każdego dnia instaluje je średnio ponad 10,5 tysiąca osób. To świetny wynik. Mamy nadzieję, że drugi rok mPrawa Jazdy będzie jeszcze lepszy - mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najwięcej mPraw Jazdy polscy kierowcy pobrali w dzień premiery, czyli 5 grudnia 2020 r. – 147 577. Dzień później – 101 112. Miesiącem, w którym najwięcej kierowców zainstalowało je w swoich telefonach, był lipiec tego roku. Wówczas zyskało 602 819 nowych użytkowników.

mPrawo Jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w Centralnej Ewidencji Kierowców. Znajdziemy w nim niemal wszystkie dane, które mamy także w tradycyjnym dokumencie. Inne może być zdjęcie. W aplikacji pobierane jest z mObywatela, czyli będzie takie, jakie mamy w dowodzie osobistym.

Warto przypomnieć, że mPrawo Jazdy nie zastępuje tradycyjnego prawa jazdy. To odzwierciedlenie danych zawartych w tym dokumencie. Do wygenerowania cyfrowego odpowiednika wciąż potrzebny jest plastikowy oryginał. mPrawo Jazdy spełnia jednak te same funkcje. Można się nim legitymować przy wypożyczaniu samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów, czy przy zakupie ubezpieczenia. Przyda się podczas kontroli drogowej lub kolizji, kiedy uprawnienia okazywane są innemu kierowcy bez wzywania policji. W aplikacji mObywatel znajdziecie także mPojazd z danymi z dowodu rejestracyjnego oraz sprawdzicie punkty karne.