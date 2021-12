4Ether. Takiego wydarzenia jeszcze nie było

Aby jednoznacznie powiedzieć o tym, czym jest 4Ether mający za zadanie zwieńczyć 2021 rok - musimy porozmawiać z Panem Maciejem Zientarą - biznesmenem, ekspertem rynku kapitałowego, twórcą takich projektów jak e-prawnik, Supernova Capital, Supernova Group, DeHo, entuzjastą nowoczesnych instrumentów finansowych oraz filantropem. Dopiero wtedy wszystko, co jest związane z 4Ether - stanie się dla Was absolutnie proste!





Na zdjęciu: Pan Maciej Zientara

Ma Pan 30 lat doświadczenia zawodowego na rynkach kapitałowych i w zarządzaniu projektami. Ostatnie 20 lat poświęcił Pan zarządzaniu portfelami i funduszami inwestycyjnymi. Obecnie w kręgu Pana zainteresowań na rynkach finansowych są kryptowaluty oraz tokeny NFT. To pozornie niecodzienne połączenie, mam rację?

No cóż … absolutnie nie. Pora odczarować i odmitologizować rynek krypto i blockchain, czy rozlewającą się szerokim strumieniem falę „tokenizacji” wszystkiego. Po pierwsze: postępu nie da się zatrzymać. Po drugie: prawdziwe „żelazo wykuwa się w ogniu”. Dlatego albo się adaptujesz, albo zostajesz w tyle. Rynek „krypto” obrósł w wiele mitów. Słowo „krypto” kojarzy się często z czymś nielegalnym, a tak w gruncie rzeczy to „forpoczta” Web3 w pełnej krasie. W gruncie rzeczy krypto wywodzi się po prostu z kryptografii i naturalnego dążenia do wolności i swobody w dramatycznie przeregulowanym i poddanym wszechobecnej kontroli świecie. Idea blockchain natomiast, tak genialna w swojej prostocie, czekała tylko na odpowiedniej mocy obliczeniowej i wydajności sieci, serwery i bazy danych. Wielkie rzeczy nie tworzą się w „zniewoleniu”, tylko wolność pobudza umysł do twórczego myślenia i postępu. Nie zamierzam przegapić tej rewolucji. Jej najnowszą odsłoną jest wszak Facebook-owy „metaverse”. W moim kręgu zainteresowań i fascynacji zawsze były instrumenty „parafinansowe” dające lepsze możliwość kształtowania rzeczywistości. Pieniądz (fiducjarny, czy wirtualny) to na końcu tylko narzędzia do tworzenia rzeczy materialnych i niematerialnych w tej czy w wirtualnej rzeczywistości. Kiedyś były opcje, kontrakty terminowe, swapy, ABSy, MBS, (w młodości zafascynowany byłem instrumentami pochodnymi), dziś nadchodzą tokeny, NFTy, coiny, smart kontrakty. Graczami na tym rynku są już: Apple, Google, Goldman Sachs czy Tesla. No to może pora i na mnie 😊.

“Tradycyjny” rynek finansowy i ten “nowoczesny”, związany z kryptowalutami wzajemnie się przenikają i widać, że coraz więcej krajów chce wreszcie “poukładać” legislacyjnie ten drugi. Jak Pan sądzi, “rewolucja crypto” już się odbywa, czy ona dopiero nastąpi?

Rewolucja już trwa i bynajmniej nie pełza, ale kroczy dumnie. Tyle, że jak każda rewolucja zjada własne dzieci i przyciąga, szczególnie na początku, wiele szemranych środowisk. Wydaje mi się, że to mamy już jednak w dużej mierze za sobą. Sam cierpliwie czekałem, aż ten rynek zacznie się samo-oczyszczać. Pełno na nim jeszcze jednak wielu mitomanów i naciągaczy. Możliwości jednak jakie przed nami otwiera ten w pełni zdigitalizowany i zdecentralizowany rynek finansowy zabezpieczony ciągami blockchainowymi jest wręcz niesamowity. Regulacje prawne i legislacyjne prawie zawsze i to z natury rzeczy, były trochę w tyle. Zwykle reagowały z opóźnieniem na nieuchronne i dokonane już zmiany, aby po prostu opisać je i ująć w ramy. Niestety, to zawsze wiązało się z pokusą rządzących do „przeregulowania” nowych rynków. Dzisiejszy apetyt, coraz mocnej socjalizujących się rządów większości państw, faktycznie ukierunkowany jest na kontrolę i inwigilację. Szkoda, że to zmierza w tym tylko kierunku. Wierzę jednak w rychły bilans między całkowitą „wolnoamerykanką” krypto, a kompletnym przeregulowaniem nowego rynku.

A co Pan sądzi o pozycji Polski w świecie kryptowalut i “cyfrowych finansów”? Polacy świetnie adaptują się do nowoczesnych rozwiązań fintechowych, to szansa dla walut cyfrowych i takich dóbr jak tokeny NFT?

Polacy to bardzo otwarty naród. Mamy niebywałe umiejętności adaptacyjne, chyba największe w Europie. Ale nasze geograficzne położenie jest naszym największym przekleństwem i zbawieniem. Jesteśmy od wieków w ciągłej walce o wolność. Raz ją tracimy, raz odzyskujemy. Ta walka wdrukowała w nasze DNA unikalne cechy narodowe. Elastyczność, nieustanne poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, unikalne zdolności adaptacyjne i nie poddawanie się dyktatowi żadnej władzy. Jak „płachta na byka” działają na nas nakazy i zakazy. Nie znosimy ich wręcz genetycznie.

Jestem Polakiem, a myślenie „out-of-the-box” wyssałem z mlekiem matki. Dlatego ruszamy na dniach z pilotem naszego wydania trwającej już rewolucji. Chcemy przetestować jak bardzo jesteście gotowi na „digitalizację” przeżyć i wspomnień. To co mamy dla was „na pierwszy ogień” to NFT-yzacja wspomnień sylwestrowych na przełomie 2021/2022 (kocham numerologię, a tu mamy największą liczbę dwójek w tym wieku 😊). To pierwszy test dla naszej koncepcji RVR, której implementacją w najbliższych miesiącach zajmie się na poważnie platforma DeHO z grupy Supernova. W dniach 11.12-13.12 otwieramy aukcję na platformie Opensea na pierwsze i jedyne w świecie NFTy na przeżycia sylwestrowe. Oferowane tokeny NFT będą dawały prawo przeżyć i zachować na zawsze niezapomniane wspomnienia z „sylwestra NFT”, wraz z cyfrową, wirtualną wersją unikalnego pokoju wgrywalnego do świata „meta”. Zawartość tokena jest zresztą znacznie głębsza. Zawiera się w nim także między innymi pakiet korzyści w postaci pierwszeństwa wzięcia udziału w przyszłych wydarzeniach i eventach organizowanych przez naszą firmę tj. DeHo. Będzie tylko kilka sztuk takich NFT. Można już zobaczyć naszą ofertę na Open Sea.

Kiedy zakładał Pan DeHO, jaka idea Panu przyświecała? Czy łączenie światów, jak wskazałem w jednym z poprzednich pytań było takim właśnie kierunkiem? Skąd pomysł na taki biznes?

DeHO – czyli De-centralised Hospitality Organization to idea, która zakiełkowała nam w głowach, iż bardzo dawno, ale dopiero w tym roku pojawiły się realne możliwości aby urzeczywistnić tę inicjatywę. Przez lata działałem na rynku M&A i bawiłem się derywatywami, potem szukałem nowych wyzwań na rynku nieruchomościowym. Teraz wydaje się, że nadarza się wreszcie okazja, aby dokonać niemożliwego, czyli nadać obu światom, wirtualnemu i realnemu, wspólny mianownik.

RVR czyli Real-Virtual-Real to idea przenoszenia możliwości doświadczania, przeżywania i korzystania z rzeczy fizyczny i na odwrót. Światy zaczęły się już przenikać, dlatego trzeba było tylko stworzyć platformę, pomost je łączący, a przy tym „zatrzymać czas”. Zdaje sobie sprawę, że brzmię trochę enigmatycznie, ale nie mogę odsłonić wszystkich szczegółów. Szykowane przez DeHO rozwiązanie jest na tyle unikalne i łączące ze sobą nie tylko dwa światy, ale dające także niesamowite możliwości w innych sferach życia materialnego i wirtualnego. Niebawem nadejdzie czas i zaczniemy odsłaniać rąbka tajemnicy, aż w końcu wszystko będzie jasne i oczywiste. Okaże się wtedy, że ta idea była z nami zawsze, ale jak wiadomo „najciemniej jest pod latarnią”. Wydaje mi się nieskromnie, że udało nam się znaleźć „złoty Graal” i połączyć nieruchomości z NFT i krypto. Szczegóły wkrótce.

Organizowany przez DeHO event 4Ether - NFT Nowy Rok jest czymś absolutnie niecodziennym. Nie znalazłem informacji na temat podobnego wydarzenia - gdziekolwiek. A szukałem dobrze. Zastanawiam się, jak można wpaść na taki pomysł - bo nie jest to na pewno idea prosta. A może się mylę?

„4Ether – NFT Nowy Rok” to w istocie pilot naszego projektu, nasz mały wkładu w rewolucję Web3 i odczarowywanie świata krypto. NFTy na 4Ether faktycznie będą wyjątkowe i niesamowite, tak jak i przeżycia i wspomnienia które po tym dwudniowym wydarzenia zostaną już na zawsze z ich posiadaczami. Swoiste trofeum pozostanie już na zawsze nabywcami tych NFT w ich świecie realnym i wirtualnym. Do każdego NFT dorzuciliśmy jeszcze złote tokeny, czyli bilet wstępu do „wieczności”.

Sama idea NFT-yzacji wspomnień i przeżyć w rzeczywistości związana jest z ideą „eternity”, czyli uchwyceniem nieuchwytywalnego … czyli czasu. Jest to jednak tylko drobny fragment większej całości, czyli koncepcji RVR którą chcemy udostępnić w przyszłym roku. Ci, którzy zdecydują się jednak na udział w licytacji i zdobędą tegoroczne NFT na 4Ether, będą w uprzywilejowanej pozycji w dostępie do wiedzy i pierwszeństwa w zasmakowaniu w tym co chcemy zaserwować już wkrótce. Zapraszam.

W wydarzeniu będzie można wziąć udział, licytując token pokoju w formie NFT. Ten zapisywany jest w zdecentralizowanej sieci blockchain - ten NFT można potem osadzić w metaverse. W dalszym ciągu mówimy jednak o wydarzeniu “fizycznym”, czy tłumaczenie podstawowych założeń tego projektu jest trudne?

Trudno mi się jest wypowiadać za adresatów tego projektu. Wydaje mi się jednak, że społeczność krypto, której idea NFTów nie jest obca, nie powinna mieć najmniejszych trudności z wyczuciem prawdziwych „smaczków” jakie kryją się za wejściem w posiadanie takiego wyjątkowego NFT. W końcu tak jak nie wszystko można kupić, tak jak nie wszystko jest na sprzedaż. Za tym wyjątkowymi NFT kryje się coś niepowtarzalnego i ponadczasowego. Ten jeden jedyny zaraz można będzie być pierwszym i jedynym, a dowodów uczestnictwa zarówno w świecie wirtualnym, jak rzeczywistym pozostanie na zawsze. Ponadto, ekskluzywne złote tokeny podpięte pod te NFT, dadzą miejsca w pierwszym rzędzie, czyli uprzywilejowanego udziału w nadchodzącej rewolucji.

Token pokoju NFT będzie można osadzić następnie w metaverse. Co to oznacza? Czy chodzi o platformę Zuckerberga, czy o metaverse’y ogółem - jakiekolwiek?

Token NFT a konkretnie trójwymiarowa grafika w postaci pokoju dołączana do tokenu będzie tak przygotowana aby można ją było umieścić w dowolnie istniejącym Metaversie. Chcemy aby wspomnienia z Sylwestra można było odtworzyć i osadzić w dowolnym cyfrowym świecie alternatywnym.

Poza faktem posiadania wspomnianych NFT, inwestor będzie w stanie skorzystać także z innych bonusów. Poza wartością w formie benefitów, token sam w sobie będzie przedstawiać określoną wartość, prawda? Będzie możliwa jego sprzedaż?

Jak wspomniałem wcześniej, każdy NFT będzie dawał prawo do udziału w wydarzeniu. Uprawnionym będzie posiadacz NFT na dzień rozpoczęcia 4Ether czyli 31.12.21 o godzinie 16:00, o ile oczywiście weźmie udział w fizycznej wersji tego wydarzenia. Do tego czasu NFT będzie „płynnym” tokenem użytkowym. Tak naprawdę, to także po naszym wydarzenia ten swoisty „bilet kolekcjonerski” będzie mógł zmieniać właściciela. Jedyne czego już zabraknie, to prawo udziału w wydarzeniu, gdyż, no cóż … będzie już zdarzeniem przeszłym 😊. Podobnie jak część benefitów ściśle do samego wydarzenia przypisanych. W tym wirtualna trójwymiarowa wersja pokoju kompatybilna z Metaverse do osadzenia w Metaversum, która będzie „przypięta” do tokena NFT. Dodatkową korzyścią z faktu posiadania tokena NFT będzie możliwość skorzystania z przywileju bycia pierwszym uczestnikiem przyszłych wydarzeń i eventów organizowanych przez naszą organizację.

4Ether - NFT Nowy Rok ma w swoim założeniu promować “finanse cyfrowe” - pokoje gości mają zostać przygotowane w klimacie kryptowalutowym i technologicznym: to impreza tylko dla pasjonatów tego świata, czy bardziej konserwatywni, lecz ciekawi świata inwestorzy też poczują się dobrze na tej imprezie?

Sama impreza ma być i będzie niepowtarzalna. Zdecydowanie to impreza dla dorosłych. Program dwudniowego wydarzenia jest bardzo bogaty i oczywiście w klimacie odnoszącym się do krypto. Nie dajmy się jednak zwariować, to będzie po prostu zwariowana 😊 impreza sylwestrowa w przepięknym ultradesignerskim hotelu w sercu Krakowie, gdzie hasłem przewodnim będzie „uchwycenia czasu”. Akcentów „krypto” będzie oczywiście co niemiara i nie mówię tu wyłącznie o samych pokojach. Jeśli ma to być jednak choć w części niespodzianka, to niech taką zostanie. Impreza jest tak zaplanowana, że każdy bez wyjątku poczuje się na niej dobrze i wyjątkowo. To akurat mogę zapewnić. Ważne jest jednak to co zostanie po tej imprezie na portfelu wirtualnym każdego z uczestników.

Hotel Marriott AC w Krakowie położony jest w naprawdę pięknym miejscu - sam również jest kojarzony z luksusem oraz klasą. Dlaczego wybór padł właśnie na Kraków, a nie na Warszawę: stolica Polski uznawana jest za “nasze” centrum finansjery?

No cóż, to Kraków, a nie Warszawa jest pierwszą destynacją turystyczną w Polsce dla gości z całego świata. Licytacja odbędzie się na OpenSea, ogólnoświatowej platformie NFT i bynajmniej nie jest adresowana wyłącznie do polskich „krypto-entuzjastów”. Kraków daje ogromne możliwości co do zaspokojenia najbardziej niewybrednych gustów, a proszę mi wierzyć, program atrakcji jest naprawdę obszerny.

Stoi Pan za zdecydowanie innowacyjnym wydarzeniem, trudno mi znaleźć coś innego w tym stylu. Sądzi Pan, że za chwilę takich imprez może być więcej? A może już za chwilę będziemy świętować Sylwestra w metaverse’ie?

Staraliśmy się zacząć naszą rewolucję RVR by DeHO mocnym uderzeniem. Wydaje mi się, że mamy szansę dać Wam coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. NFTy na sylwester 4Ether są wydarzeniem jednorazowym i niepowtarzalnym. Chcemy „zawiesić je w czasie”. Być może w przyszłości pojawią się kopie, czy naśladowcy, ale NFT na 4Ether 2021/2022 będą dostępne tylko tu i teraz, „one and only”.

Nie ulega wątpliwości jednak, że przyszłość świata to przenikanie się real-u i virtual-u i nic tego nie zatrzyma. „Matrix” jest już znacznie bliżej niż się nam wydaje. Za dekadę, może szybciej, sylwestry w rozbudowanych światach 3D bez wątpienia nie będą rzadkością, ale są wydarzenie które warto jednak przeżyć w realu, chociaż raz. 4Ether do nich z pewnością należy!

Ostatnie pytanie - jest Pan doskonałym przykładem tego, że świat fizyczny i wirtualny, finanse tradycyjne i cyfrowe - mogą ze sobą współistnień bez przeszkód. Co Pan chciałby powiedzieć osobom, które boją się cyfrowej rewolucji - również w kontekście pojęcia pieniądza?

Nie chcę się mądrzyć, ale strach wynika zazwyczaj z niewiedzy. Dlatego problem nie leży w rewolucji tylko w nas samych. Trzeba iść z duchem czasu. Otwarty umysł to konieczność. Dużo czytać i się nieustannie kształcić. Oczywiście, trzeba czytać ze zrozumieniem, odsiewać ziarno od plew i krok po kroku testować nowinki. Wasz portal to jedno z takich miejsc gdzie warto regularnie zaglądać by poszerzać horyzonty i stopniowo oswajać się nową rzeczywistością, przed którą i tak nie ma odwrotu. Poza tym, chcemy tego czy nie, cyfrowa rewolucja zaczęła się już dawno, jakieś 25-30 lat temu i dzieje się na naszych oczach każdego dnia. To z czym mierzymy się teraz, czyli cyfrowa rewolucja Web3, czyli inwazja krypto instrumentów, to tylko nowa jej odsłona.

4Ether - NFT Nowy Rok odbędzie się w 31 grudnia 2021 roku w Mariott AC w Krakowie. Uczestnicy będą korzystali z pokoi, które będą przygotowane w klimacie kryptowalutowym i technologicznych, żeby podkreślić tematyczny charakter wydarzenia. Dowiedz się więcej o szczegółach wydarzenia i weź udział w aukcji na stronie 4ether.com

Wpis powstał we współpracy z DeHO spółka z o.o.