Wystarczy bowiem spojrzeć na listę najszybciej zyskujących na popularności haseł, gdzie triumfowało rozegrane z opóźnieniem "Euro 2020". Na kolejnych miejscach znalazły się frazy "Krzysztof Krawczyk" - w tym roku pożegnaliśmy artystę - a także budzący niemało kontrowersji "spis powszechny". Momentalnie popularność zdobyły także frazy "pacjent gov" oraz "loteria szczepionkowa", a TOP 10 zamykają "lody ekipy", które najwyraźniej miały taką siłę przebicia, że zdołały znaleźć się przed wieloma innymi istotnymi sprawami. W porównaniu do tego, co najszybciej zdobywało popularność w skali globu, pokrywają nam się tylko dwa hasła, wśród których znalazł się koreański hit serialowy Netfliksa "Squid Game" - najwyraźniej rekordy oglądalności nie wzięły się znikąd.

Najpopularniejsze tematy newsów w Polsce i na świecie

Google udostępniło także najczęściej poruszane tematy w newsach, które tym razem są bardziej zróżnicowane względem zeszłego roku, gdy zestawienie zdominowała tematyka koronawirusa. Tym razem najczęściej wspominano o spisie powszechnym, Afganistanie i szczepieniu na COVID-10. Awaria Facebooka, gdy przestały działać główny serwis, Messenger, Instagram i WhatsApp, zawędrowała aż na 5. miejsce, wyprzedzając tematykę granicy polsko-białoruskiej. Dosyć często pisano też o Nowym Ładzie i podatku cukrowym.

W skali globalnej najważniejsze okazały się wydarzenia w Afganistanie i wartość akcji sieci kin AMC, ale również na 3. miejscu znalazła się sprawa szczepionki na COVID-19. Co ciekawe, wyścig senacki w Georgii zapanował nad mediami do tego stopnia, że wdrapał się na 7. miejsce. Świat nie poświęcił tak dużo czasu sprawie kanału Sueskiego, co Polska - w TOP 10 świata zabrakło tej frazy, zaś w Polsce znalazła się na wysokim 4. miejscu.

Netflix zdominował TOP 10 seriali Google w 2021

Bardzo ciekawie prezentuje się zestawienie najpopularniejszych wg. Google seriali i filmów w Polsce. Pierwsze miejsce zgarnęła "Diuna", co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, ponieważ wydawało się, że w 2021 r. debiutowało kilka bardziej medialnych i przyziemnych produkcji. Udowadniają to 2. miejsce "Dziewczyn z Dubaju" i 3. miejsce "Small World". Co ciekawe, zaraz za podium znalazł się dokument "Oczy diabła", który promował film Patryka Vegi. Dalsze miejsca to dość typowe tytuły, jak "Cruella", "Listy do M. 4" czy "Eternals". "Furioza" zdołała wyprzedzić "Venoma 2", a dziesiątkę zamyka "Obecność 3: Na rozkaz diabła".

W porównaniu do światowego zestawienia mamy do czynienia z kompletnie inną listą, bo pierwsze dwa miejsca zagarnął Marvel, czyli "Eternals" i "Czarna Wdowa". Od kolejnego hitu Marvela oddzieliła ich "Diuna" na 3. miejscu, zaś na 4. pozycji znalazł się "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". Nieobecne na polskiej liście "Czerwona nota", "Mortal Kombat", "Haloween zabija", "Godzilla vs. Kong" oraz "Armia umarłych" dopełniły TOP 10. Wśród seriali było jasne, że zwycięży "Squid Game", ale drugie miejsce "Bridgertonów" może być dla niektórych zaskoczeniem. Podium, a właściwie pierwsze 5 miejsc w TOP 10 seriali zdominował Netflix, ponieważ trzecią pozycję zajął serial "Ginny and Georgie", zaś następne są "Lupin" i "Sexify". Poza nimi swoją popularność zaznaczył "Rojst 97" oraz "Gambit Królowej".

Najczęściej zadawane pytania w Google w 2021

Google służy nam do szukania odpowiedzi na wiele pytań, a Polacy nie krępowali się dopytywać, dlaczego nie ma "M jak miłość" albo "jak zrobić screena na laptopie". Oczywiście tych pytań jest więcej i z podziałem na wiele kategorii, znajdziecie je poniżej, a jedną z najciekawszych list jest zestawienie najczęściej wyszukiwanych memów.