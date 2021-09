Drogi T-Mobile, nie tędy droga. Tych sztuczek już próbował Plus i szybko odpuścił

Z zaciekawieniem przyglądam się od półtora roku, jak to nasi operatorzy próbują wycisnąć z nowej technologii 5G jak najwięcej. Nie ma w tym nic dziwnego, tak było w przypadku każdej zmiany w historii, ale tym razem miejscami wygląda to już jak typowy „skok na kasę”.

Nowa technologia to zawsze obietnica większych wydatków. Obecnie to wydatki na rozbudowę infrastruktury czy agregację pasm, by sprostać zwiększającemu się zapotrzebowaniu na transfer danych. W tle cały czas czekamy na aukcję częstotliwości, potrzebnych do wdrożenia właściwego 5G - na to potrzeba dużych pieniędzy, dlatego też jesteśmy świadkami końca wojny cenowej i obniżania opłat u naszych operatorów, w to miejsce mamy podwyżki przykrywane dodatkowymi bonusami.

Abonamenty 5G w Orange

Najbardziej zachowawczym w temacie udostępniania swojego 5G w obecnej, tymczasowej postaci jest Orange. Początkowo z dostępu do 5G u tego operatora można było korzystać tylko w jednej taryfie za 75 zł miesięcznie. Później doszedł najdroższy plan za 80 zł w Orange Flex i w ofercie na kartę za 40 zł.

W ostatnim czasie skusili się tylko na jedną zmianę. Doszedł jeden abonament z 5G i związana z tym podwyżka o 5 zł. Plan za 55 zł do 60 zł (50 GB transferu + HBO GO za 20 zł) oraz plan za 75 zł do 80 zł (105 GB transferu i HBO GO za 5 zł).

Do dziś operator ten nie zdecydował się na udostępnienie 5G w ofercie internetu mobilnego, swoje wysiłki i szukanie pieniędzy skupiają na rozbudowie sieci światłowodów, które finalnie mogą być źródłem sporych dochodów z własnych klientów, jak i konkurencji, której swoją infrastrukturę udostępniają i będą udostępniać w przyszłości.

Abonamenty 5G w Play

Z kolei najmniejsze zmiany cenowe od udostępnienia 5G możemy zaobserwować w Play. Praktycznie od początku są to te same plany w tej samej cenie, zarówno w ofercie głosowej jak i na internet mobilnych. Klienci kuszeni są tu jedynie większymi paczkami danych czy abonament za 0 zł przez kilka miesięcy.

Trudno się temu dziwić, bo od ponad dwóch lat operator ten notuje najgorsze wyniki przy przenoszeniu numerów, co kwartał tracąc po 50 tyś do 60 tys. kart SIM. Tak więc wszelkie podwyżki mogłyby tylko pogorszyć tę sytuację.

Abonamenty 5G w Plusie

Plus natomiast jako pierwszy operator stworzył osobny zestaw abonamentów dedykowanych tylko pod 5G. W tym celu udostępniona została lista planów bez 5G i trzy plany z 5G.

Jeszcze na koniec maja tego roku, pierwszy z nich kosztował 60 zł z limitem 50 GB transferu, dugi 90 zł z limitem 100 GB, a trzeci 120 zł z limitem 150 GB. W każdym z nich przez cały okres umowy mogliśmy korzystać z dostępu do muzycznego serwisu streamingowego Tidal

Szybko jednak Plus porzucił tę strategię i na dziś dostęp do 5G włączony jest w każdym abonamencie, a najdroższy z nich kosztuje 85 zł, czyli obecny standard rynkowy.

Abonamenty 5G w T-Mobile

Z wyjątkiem T-Mobile, które wczoraj niemal skopiowało majowy zestaw abonamentów z dostępem do 5G od Plusa.

Również mamy tu trzy dodatkowe abonamenty dedykowane 5G - za 65 zł z limitem transferu danych na poziomie 80 GB, za 90 zł z limitem 150 GB oraz za 120 zł z limitem 200 GB. W każdym z nich udostępniona została usługa Rozrywka Uwolniona, odpowiednio - na pół roku za darmo, na rok i na dwa lata.

Jednak umówmy się, że 120 zł to już zdecydowanie za dużo jak na abonament. Rozumiem, że jest tu 200 GB transferu, ale kto potrzebuje tyle w smartfonie? No chyba, że dołączana do niego byłaby dodatkowa karta SIM z tym samym numerem do mobilnego routera WiFi, jak w Orange Flex - i to tylko dla tych, co nie mają dostępu do internetu stacjonarnego w swojej lokalizacji.

W mojej ocenie, to tylko takie przykrycie wysokiego kosztu abonamentu wraz z dostępem do serwisów streamingowych, do których to zresztą bariera wejścia i wyjścia jest na tyle niska, że nie tłumaczy to sensowności osobnej usługi ich zmieniania sobie co miesiąc i płacenia za to wszystko około 60 zł miesięcznie dodatkowo.

Abonament za 60 zł to jest maksymalna kwota, którą można uzasadnić sobie wykupienie dziś planu z 5G w obecnej jego postaci, ewentualnie 80 zł z bonusami, które dostępne są obecnie w najdroższych planach w Orange czy Play.