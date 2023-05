Nowa oferta Play na światłowody 5 Gb/s od 35 zł miesięcznie

Konferencja ta, to było niejako pożegnanie z marką UPC - cała nowa oferta zaprezentowana została już tylko pod marką Play. W UPC tak naprawdę została już tylko telewizja kablowa, Play trzyma się swojej marki z dostępem do telewizji i serwisów streamingowych przez internet.



Światłowody Play z limitem 5 Gb/s i routerem Play BOX NET WiFi 6

Największą nowością na konferencji był nowy router Play BOX NET, z obsługą standardu WiFi 6 i dostępem do światłowodów FTTH w technologii GPON/XGSPON, która to po podłączeniu bezpośrednio kablem światłowodowym do urządzenia, pozwala na prędkości do 5 Gb/s.



Nowemu routerowi towarzyszą nowe pakiety internetu światłowodowego z limitami od 300 Mb/s do 5 Gb/s w cenie od 35 zł do 105 zł. Przy czym cena 35 zł miesięcznie obowiązuje we wszystkich pakietach przez pół roku, a od siódmego miesiąca rośnie przy prędkości do 600 Mb/s do 45 zł, przy 1 Gb/s do 65 zł, a przy 5 Gb/s do 105 zł miesięcznie.



To są oczywiście ceny dla klientów Play, którzy już korzystają z innych usług operatora, klienci spoza Play za każdy pakiet zapłacą o 20 zł więcej.

Telewizja Play MAX z dekoderem Play BOX TV

Tutaj również zaprezentowano nowe urządzenie w postaci dekodera Play BOX TV, opartego na systemie Android, z obsługą 4K i wsparciem Dolby Vision.



Co do samych pakietów telewizyjnych dostępne są dwa: Telewizja MAX i Telewizja MAX Premium za 45 zł i 65 zł miesięcznie - dla klientów spoza Play o 20 zł drożej.



W obu pakietach mamy po 157 kanałów znanych z telewizji kablowej i dostęp do Viaplay. W droższym pakiecie skorzystacie też z kanałów Cinemax oraz Eleven Sports przez cały okres umowy.

Klienci, którym zależy przede wszystkim na dostępie do serwisów streamingowych, mogą skorzystać z drugiego wariantu usługi telewizyjnej - Telewizja Nowej Generacji za 45 zł dla klientów Play.

Telewizja Nowej Generacji to rozwiązanie łączące ofertę telewizji z serwisami wideo, jakiego jeszcze nie było! W ramach usługi klienci otrzymują 75 popularnych kanałów, dostęp do Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów, które mogą dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Dzięki temu każdy może tworzyć swoją własną ofertę co miesiąc od nowa tak, aby obejrzeć jak najwięcej interesujących filmów, seriali czy transmisji sportowych.



Na start w promocji, każdemu nowemu klientowi Telewizji Nowej Generacji, Play prezentuje 100 punktów - co miesiąc przez pół roku, dzięki którym można aktywować sobie dostęp do: Netflix, HBO Max, Polsat Sport Premium, CANAL+ online, ELEVEN SPORTS, Cinemax lub pakietów kanałów tematycznych: Kids, Sport, Filmy i seriale, Info, Dokumenty, Lifestyle, Polsat.



W kolejnych miesiącach będzie trzeba sobie już dokupować punkty i nie ma tu jednego przelicznika - na przykład 20 punktów kosztuje 25 zł, a 40 punktów 40 zł.

Dwa abonamenty komórkowe w cenie jednego dla klientów Play



Ostatnia z nowości, to opcja dla klientów Play, którzy skorzystają z ofert dla domu. Będą oni mogli przenieść swoje numery do Play i na przykład za dwa abonamenty M z limitem 120 GB transferu danych zapłacą 65 zł przez cały okres umowy.