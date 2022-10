Nasi operatorzy przyzwyczaili już nas do tańszych abonamentów przy dobraniu kolejnych kart SIM do głównego konta. W zasadzie każdy operator umożliwia to na swoich stronach, oferując konkretne zniżki na kolejne numery. Gorzej to wygląda, jeśli mamy już internet stacjonarny i chcemy przenieść do tego samego operatora swój numer, wtedy nie jest to już tak proste i oczywiste u niektórych z nich.

Internet stacjonarny i abonament komórkowy w Orange

Widać to dobrze w przypadku Orange, u którego można przenieść numer do Orange Love i dostać na niego tańszy abonament komórkowy (o 20 zł) na całą umowę, ale tylko jako kolejny numer.

Tak więc jeśli chcemy mieć tańszy abonament z internetem stacjonarnym w Orange, musimy go zakupić od razu z internetem. W przypadku wyboru limitu prędkości światłowodów do 300 Mb/s, do pakietu dostaniemy abonament komórkowy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie 20 Mb/s.

Rozkładając to na części pierwsze, samodzielne światłowody kosztują 59,99 zł miesięcznie, a więc sam abonament komórkowych wychodzi nas za 30 zł miesięcznie (obecnie najtańszy abonament w Orange poza pakietem kosztuje 55 zł miesięcznie z limitem transferu 30 GB). Tak więc w zestawie jest taniej o 25 zł.

Internet stacjonarny i abonament komórkowy w UPC/Play

Posiadając już internet stacjonarny u kolejnego operatora - UPC, możemy na jego stronie dobrać sobie opcję przeniesienia numeru. Jak już jesteśmy przy internecie z limitem prędkości do 300 Mb/s, w UPC kosztuje on 50 zł miesięcznie.

Możemy do niego dobrać sobie przeniesienie swojego numeru w abonamencie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limitem transferu 120 GB przez pół roku, później 60 GB za 30 zł miesięcznie. Razem więc z posiadanym już internetem stacjonarnym zapłacimy 80 zł miesięcznie, 30 zł miesięcznie taniej niż z osobna.

Internet stacjonarny i abonament komórkowy w Netia/Plus

Podobną opcję znajdziemy na stronach Netii. Klienci tego operatora, korzystający ze światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s płacą za niego również 50 zł miesięcznie.

Do tego mogą dobrać sobie przeniesienie swojego numeru do abonamentu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie. Łącznie, również zapłacimy tu 80 zł miesięcznie (25 zł taniej niż z osobna) lub 90 zł za dwa razy większy limit transferu danych w smartfonie. Uwzględniając trzy miesiące gratis będzie to odpowiednio 75 zł i 83,33 zł miesięcznie.

Internet stacjonarny i abonament komórkowy w T-Mobile

W T-Mobile, podobnie jak w Orange nie znalazłem na stronie informacji o warunkach przeniesienia numeru dla klientów korzystających już ze światłowodów u tego operatora.

Również podobnie jak w Orange musimy zamówić od razu zestaw światłowodów z abonamentem komórkowym, za który łącznie zapłacimy 90 zł miesięcznie. Z osobna światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s kosztują 60 zł miesięcznie, a podany abonament 50 zł. Tak więc w zestawie jest taniej o 20 zł.

Internet stacjonarny z abonamentem komórkowym - tabelka

Orange UPC/Play Netia/Plus T-Mobile Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Tak Tak Tak Tak Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Tak Tak Tak Tak Limit transferu danych w smartfonie 20 GB 120 GB/60 GB 30 GB 20 GB Limit prędkości internetu stacjonarnego 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s Abonament łącznie 89,99 zł 80,00 zł 75,00 zł 90,00 zł

Tak więc najlepszą opcją przeniesienia posiadanego numeru do operatora, u którego już posiadamy internet stacjonarny ma UPC i Netia. Jeśli chodzi o zawartość abonamentu, najbogatsza oferta jest w UPC/Play, a w przypadku ceny najtańsza będzie w Netii/Plus.

