Ministerstwo Cyfryzacji przekazało dwie dobre wiadomości. Pierwsza to taka, że światłowody w całej Polsce pojawią się do 2026 roku - z zasięgiem niemal takim jaki ma teraz sieć LTE. Druga dobra wiadomość, to opcja sprawdzenia dla każdego - czy w danej lokalizacji jest już nie tylko dostępne, ale i planowane podłączenie do światłowodów.