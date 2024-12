Abonament na iPhone'a od Apple. Gigant porzuca projekt: zauważył to co wszyscy?

Od kilku lat mówiło się o tym, że Apple w pocie czoła pracuje nad zupełnie nową propozycją w ich ofercie. Mowa o abonamencie, w ramach którego otrzymywać będziemy nie tylko dostęp do ich cyfrowych usługi, ale również... urządzenie. Coś w rodzaju wypożyczeń, w ramach których każdego roku w łatwy sposób można będzie dokonywać aktualizacji sprzętu bez ponoszenia jednorazowo dużych kosztów. I choć mówiło się o takiej opcji od lat, to plotki nasiliły się i nabrały kształtów nie dalej, niż w 2022 roku.

Reklama

Polecamy na Geekweek: Rozpoznasz firmę po logo? Zdobycie 10 punktów to wyzwanie!

To wtedy bowiem Apple miało rozpocząć wewnętrzne testy tego programu pośród swoich pracowników. Pojawiło się wówczas też wiele pytań o zasadność programu w związku z działającym już wówczas iPhone Upgrade Programem. Ale wygląda na to, że nie poszły one tak dobrze, jak firma by tego oczekiwała... albo najzwyczajniej w świecie: uznała, że nie ma to większego sensu i po prostu nie działa tak jakby sobie tego wymarzyli. Z najnowszych informacji do których dotarł Bloomberg wynika bowiem, że Apple wycofuje się z tego pomysłu rakiem. Czyżby firma zdała sobie sprawę z tego, że... już takowy posiada?

Apple porzuca projekt który testowano od kilku lat. Powód może być prostszy niż nam się wydaje

Abonament na iPhone'a w gruncie rzeczy miałby być niezwykle podobny w swoich założeniach do iPhone Upgrade Program, czyli inicjatywy w ramach której... wynajmuje się smartfon na rok. Więcej o całej idei programu i tego jak działa w miejscach, gdzie oferuje je Apple pisał Patryk:

W Apple Store założenie [Apple iPhone Upgrade Program] jest bardzo proste. Kupujesz telefon, użytkujesz przez 12 miesięcy i wymieniasz na nowy model. Jeśli chcesz wejść w posiadanie iPhona, spłacasz raty przez kolejne 12 miesięcy. Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie numeru ubezpieczenia społecznego oraz ważna karta kredytowa bądź debetowa. W miesięczne koszta wliczona jest usługa Apple Care+ zabezpieczająca sprzęt przed niepożądanymi uszkodzeniami. Ciekawą opcją jest także możliwość opłacania rat za pomocą Apple Card, dzięki któremu użytkownik otrzymuje 3% cashbacku. Niestety programy wymiany iPhonów na nowe jest aktualnie dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Wielkiej Brytanii. Na polskim rynku istnieją jednak alternatywy.

I tak naprawdę wydaje się, że program ten dosłownie wyczerpuje ideę abonamentowego iPhone'a, którego można co roku aktualizować do najnowszego modelu. Apple przy tym programie korzysta z partnerstwa zewnętrznych partnerów (Citizens Bank NA). A w przypadku testowanego abonamentu, wszystkie koszta miałoby brać na siebie. I tak naprawdę to największa, o ile niejedyna różnica, jaka by odróżniała nowy abonament od Apple iPhone Upgrade Program, który działa już od kilku lat.

Myślę, że dla nas i tak nie bardzo jest za czym tęsknić -- bo znając Apple: byłaby to kolejna z autorskich usług, które nigdy nie trafiłyby nad Wisłę. Ale na otarcie łez mamy wynajem urządzeń od zewnętrznych firm. Jeżeli komuś zależy - znajdzie sposób. Pytanie tylko, czy faktycznie mu się to będzie kalkulować? Dużo ciekawszy byłby analogiczny program związany z innymi urządzeniami, nie tylko iPhone'ami.