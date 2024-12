Najlepsza przystawka do telewizora z dużą aktualizacją. Wiemy co zaoferuje

Apple ma w pocie czoła pracować nad odświeżoną wersją swojej przystawki do telewizora. Co zaoferuje Apple TV w nowym wydaniu?

Przystawki do telewizorów cieszą się coraz większą popularnością. I choć producenci telewizorów przygotowują coraz lepsze i bardziej dopracowane wersje systemów operacyjnych, to jednak nie bez przyczyny wielu użytkowników dość szybko decyduje się na zastąpienie ich dodatkowym pilotem i niewielkim urządzeniem skrywanym w okolicy ekranu. Na rynku jest ich od groma -- i rozsiane są po rozmaitych półkach cenowych. Są takie za 100 złotych i takie, którym bliżej do 1000. Apple TV jest jedną z tych droższych -- ale nie bez powodu cieszy się tak dużą popularnością.

Przystawka od Apple zadebiutowała w 2007 roku i właściwie od samego początku cieszy się ogromną popularnością. Jej ostatnie wcielenie z 2022 po dziś dzień jest jedną z najfajniejszych propozycji na rynku. Dlatego też niewielu jest zaskoczonych tym, że Apple nie kwapi się do jej aktualizacji. Wszystko działa sprawnie, płynnie, radzi sobie z oferowanymi w ramach abonamentów grami i... nie bardzo jest co poprawiać. Mimo wszystko Apple ma szykować nową jej odsłonę, a co w niej?

Apple TV 4K 4. generacji już w przyszłym roku. Co się zmieni?

Jeżeli posiadacie najnowsze Apple TV, to nie sądzę, byście odczuwali jakieś braki z nim związane. Zarówno pod względem radzenia sobie z grami oferowanymi w App Store, jak i całą bazą fantastycznie zoptymalizowanych aplikacji VOD — trudno jest na cokolwiek narzekać. Jednak Mark Gurman poinformował, że już teraz trwają zaawansowane prace nad nową wersją urządzenia. Jak można się spodziewać: będzie ono zasilane przez nowy, szybszy niż dotychczasowy, autorski układ od Apple. Ale poza tym Apple TV miałoby również oferować wsparcie dla standardu Wi-Fi 6E, co pozwoli na jeszcze szybszą i stabilniejszą pracę bez konieczności podłączania się Ethernetem. A warto mieć na uwadze, że w ostatniej generacji Apple TV Ethernet dostępny jest wyłącznie w droższym wariancie urządzenia (tym z wbudowanymi 128 GB pamięci na dane, którego ceny w oficjalnym sklepie startują od 949 zł).

Na tym jednak jeszcze nie koniec: bowiem Apple TV miałby doczekać się... wbudowanej kamery. Ta miałaby, rzecz jasna, być przede wszystkim narzędziem dla wideorozmów FaceTime. I pozwoliłaby cieszyć się ich pełnym dobrodziejstwem bez konieczności podłączania smartfona czy tabletu.

Wiadomością która napawa największym optymizmem jest jednak ta związana z... ceną nowego Apple TV. Te wieści pochodzą już nie od Marka Gurmana, a popularnego analityka rynkowego: Ming-Chi Kuo. Twierdzi on, że nowe wydanie przystawki ma być nawet o około 30 dolarów tańsze od obecnego -- i jego cena w Stanach Zjednoczonych miałaby oscylować w okolicy 100 dolarów. Dla przypomnienia: obecne modele kosztują na tamtejszym rynku, kolejno, 129 i 149 dolarów.

Na tę chwilę warto mieć jednak na uwadze, że to tylko plotki i przecieki -- a na jakiekolwiek oficjalne informacje jeszcze chwilę poczekać. Potencjalna premiera odświeżonego Apple TV planowana ma być na przyszły rok.