Nie ma co ukrywać, że zakup iPhona może stanowić spory wydatek. Oprócz klasycznego zakupu za gotówkę możemy skorzystać z szeregu alternatyw, chociażby w postaci leasingu czy zakupu ratalnego. Za oceanem popularną formą wejścia w posiadanie sprzętu od Apple jest iPhone Upgrade Program, będący niczym innym jak właśnie wynajmem telefonu z miesięcznym abonamentem i możliwością zmiany iPhona na nowy już po 12 miesiącach. Nie doczekaliśmy się jeszcze w Polsce Apple Store, ale krajowi resellerzy podejmują próbę zapewnienia alternatywy w postaci własnych programów wynajmu. Jak polskie oferty wypadają na tle iPhone Upgrade Program?

Czy wynajem ma sens?

Wynajem iPhona może być ciekawą opcją pod względem testowania nowych sprzętów. Jeśli zmieniasz telefon co rok i chcesz być na bieżąco z nowościami, to być może ta opcja jest właśnie dla Ciebie. Zanim przejdziemy do opłacalności (bądź nieopłacalności) pod względem finansowym najpierw podejdźmy do tematu od strony ideologicznej. Nie każdy czuje potrzebę posiadania. Telefony, które wracają do sprzedawców po okresie wynajmu, są odnawiane i otrzymują nowe życie. Sprzedawcy reklamują ten proceder jako bardziej ekologiczny niż zwykły zakup. Takie rozwiązanie ma jednak swoje istotne wady. Przede wszystkim nieposiadanie sprzętu na własność rodzi obawy przed uszkodzeniem. Warunki umów o wynajem są niezwykle szczegółowe. Po zapoznaniu się z nimi można dojść do wniosku, że najlepiej w ogóle nie wyciągać telefonu z kieszeni, bo potencjalne uszkodzenia mogą kosztować fortunę przy zwrocie urządzenia. Plus wynajmu jest jednak taki, że umowy uwzględniając także ubezpieczenia sprzętu od uszkodzeń mechanicznych.

Niezależnie od kosztów potencjalnego wynajmu, zakup iPhona za gotówkę i jego sprzedaż jako używanego (na przykład przy pomocy portali aukcyjnych) będzie w większości przypadków korzystniejszym rozwiązaniem. Duże elektromarkety posiadają stałą ofertę rat 0%, co może okazać się rozsądniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt większej elastyczności rat pod względem długości zobowiązania. Oferty wynajmu opierają się natomiast zazwyczaj o schemat roczny bądź dwuletni.

Apple iPhone Upgrade Program

W Apple Store założenie jest bardzo proste. Kupujesz telefon, użytkujesz przez 12 miesięcy i wymieniasz na nowy model. Jeśli chcesz wejść w posiadanie iPhona, spłacasz raty przez kolejne 12 miesięcy. Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie numeru ubezpieczenia społecznego oraz ważna karta kredytowa bądź debetowa. W miesięczne koszta wliczona jest usługa Apple Care+ zabezpieczająca sprzęt przed niepożądanymi uszkodzeniami.

Ciekawą opcją jest także możliwość opłacania rat za pomocą Apple Card, dzięki któremu użytkownik otrzymuje 3% cashbacku. Niestety programy wymiany iPhonów na nowe jest aktualnie dostępny tylko w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Wielkiej Brytanii. Na polskim rynku istnieją jednak alternatywy.

iMad Rent

iMad przy pierwszym kontakcie ze szczegółami oferty informuje o największych plusach. Przede wszystkim na start płacisz 5% wartości urządzenia, a miesięczny koszt to 3% wartości sprzętu, które iMad promuje jako „Najniższe opłaty na rynku”. iMad dorzuca także za darmo etui oraz szkło hartowane, czego próżno szukać u innych sprzedawców. Do porównania wybrałem podstawowy model iPhona 13.

Jak prezentuje się oferta iMadu? Przede wszystkim klient musi ponieść opłatę wstępną w wysokości 209,95 zł brutto. Miesięczna opłata to 129 zł. Umowa wynajmu podpisywana jest na 24 miesiące z możliwością wymiany telefonu na nowy po 12 miesiącach. W przypadku wymiany sprzętu po roku poprzednia umowa najmu zostaje rozwiązana, a klient podpisuje nowe zobowiązanie. Wychodzi więc na to, że dwuletni wynajem iPhona 13 w iMad to koszt 3305,95 zł. Po zakończeniu wynajmu otrzymujesz dwie opcje, zwrot sprzętu i potencjalne koszta podyktowane zużyciem, lub wykup urządzenia na podstawie kosztorysu przesłanego przez iMad wraz z przedostatnią fakturą. Warto zauważyć, że ubezpieczenie telefonu jest płatne. Dodatkowe 20zł doliczane do miesięcznej raty zapewnia wymianę uszkodzonego wyświetlacza i niesprawnych podzespołów.

Regularna cena podstawowego modelu iPhona 13 w znanych polskich elektromarketach to 4099 zł. Jeśli więc zdecydujesz się na zwrot sprzętu po 24 miesiącach „zaoszczędzisz” 793,05 zł. Oczywiście pod warunkiem, że telefon będzie w nienagannej kondycji.

Plenti

Plenti oferuje kilka różnych form wynajmu krótkoterminowego. Sprzęt można wypożyczyć na miesiące, tygodnie, a nawet doby. Weźmy jednak pod uwagę wynajem roczny. W przypadku Plenti miesięczny koszt wynajmu przy 12 miesiącach wynosi 261 zł. Roczny koszt usługi to zatem 3132 zł.

A co z ubezpieczeniem? Plenti Care jest domyślnym programem bez dodatkowych kosztów, który pokrywa 60% wartości szkody z wyłączeniem kradzieży bez włamania i utraty sprzętu. Istotny jest zapis, mówiący o tym, że wynajmowane sprzęty mogą być nowe lub w stanie idealnym. Trzeba zatem uważać, aby nie naciąć się na zużyty egzemplarz.

iSpot Rental

Jeden z największych polskich resellerów wprowadził niedawno swoją usługę wypożyczenia iPhonów. Klient ma dwie możliwości do wyboru. Pierwsza to krótsza umowa z wyższą kwotą zakupu podpisywana na 24 miesiące. Wymiana telefonu ma miejsce między 18 a 22 miesiącem wynajmu. Druga opcja to umowa dłuższa umowa z wyższą kwotą wykupu oraz możliwością wymiany między 18 a 24 miesiącem. iSpot jako jedyny nie umożliwia zatem wymiany iPhona na nowy po roku użytkowania. Dyskwalifikuje to zatem ideę bycia na bieżąco z nowymi seriami iPhonów.

W przypadku wymiany modelu na nowy warunki przedstawiają się podobnie do oferty iMadu. Pierwsza umowa zostaje rozwiązana, a klient podpisuje kolejne zobowiązanie na nowy model. Niestety iSpot nie umożliwia przeprowadzenia samodzielnej kalkulacji z konkretnymi wyliczeniami. Wiadomo jednak, że sprzęty są ubezpieczone od uszkodzeń mechanicznych, a miesięczna rata wynajmu jest mniejsza, niż zakup na raty 0% z dokupionym ubezpieczeniem. Oferta powstała we współpracy z bankiem BNP Paribas, który finansuje zakup urządzenia.

Podsumowując

Wynajem telefonu może być ciekawą alternatywą pod warunkiem, że zaakceptujemy pewne niedogodności. Przede wszystkim fakt, że nie jesteśmy posiadaczami sprzętu, zatem przez okres zobowiązania należy wykazać się wzmożoną ostrożnością, aby nie ponieść dodatkowych opłat. Wypożyczenie skierowane jest do specyficznej grupy odbiorców, która ma potrzebę wymiany iPhona na nowy co rok. Przy powyższym zestawieniu nie brałem pod uwagę iDreamu i współpracującego z nimi podmiotu RentUp z uwagi na brak ofert dla klienta indywidualnego. Spośród wymienionych ofert najbardziej zbliżoną do Apple iPhone Upgrade Program wydaje się być oferta iMadu. Wszystko to jest jednak zaledwie protezą tego co Apple oferuje w UK czy USA.