Klienci ofert na kartę przechodzą do abonamentów. Oto dlaczego

Stało się niemożliwe, i to w tak trudnych czasach podwyżek cen usług - klienci przechodzą z tanich ofert na kartę do abonamentów u wszystkich czterech operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Jak do tego doszło? Nie stało się to nagle, to efekt wieloletnich starań i zabiegów operatorów, które już Wam opisałem kilka dni temu - Spełnia się mokry sen operatorów. Klienci tańczą, jak im zagrano. Tutaj przypomnę tylko efekt tych starań, który jednocześnie uwidocznił się u wszystkich operatorów „wielkiej czwórki”, w wynikach za III kwartał 2024, a później zobaczymy na przykładach, jak to się udało dokonać.

Orange, Play, Plus i T-Mobile odnotowali spadek liczby kart SIM w ofertach na kartę i wzrost liczby kart SIM w abonamentach. W poprzednim wpisie wykluczyłem inne kierunki przechodzenia klientów ofert na kartę, bez wątpienia wybierają abonamenty „wielkiej czwórki”:

Orange: karty SIM w post-paid w III kwartale 2023 - 8 882 tys. (8,9 mln), w III kwartale 2024 - 9 129 tys. (9,1 mln), karty SIM w pre-paid w III kwartale 2023 - 4 599 tys. (4,6 mln), w III kwartale 2024 - 4 371 tys. (4,4 mln),

Play: karty SIM w post-paid w III kwartale 2023 - 9 261 tys. (9,3 mln), w III kwartale 2024 - 9 563 tys. (9,6 mln), karty SIM w pre-paid w III kwartale 2023 - 3 769 tys. (3,8 mln), w III kwartale 2024 - 3 755 tys. (3,8 mln),

Plus: karty SIM w post-paid w III kwartale 2023 - 6 213 tys. (6,2 mln), w III kwartale 2024 - 6 378 tys. (6,4 mln), karty SIM w pre-paid w III kwartale 2023 - 2 582 tys. (2,6 mln), w III kwartale 2024 - 2 456 tys. (2,5 mln),

T-Mobile: karty SIM w post-paid w III kwartale 2023 - 8 132 tys. (8,1 mln), w III kwartale 2024 - 8 394 tys. (8,4 mln), karty SIM w pre-paid w III kwartale 2023 - 4 413 tys. (4,4 mln), w III kwartale 2024 - 4 344 tys. (4,3 mln).

Wyjaśnienie takie samego trendu u wszystkich operatorów jest jedna - łączenie usług, głównie ze światłowodami, najbardziej pożądaną obecnie usługą w gospodarstwach domowych w Polsce.

Oferta na kartę i abonament ze światłowodami w Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange. Aktualna oferta na kartę u tego operatora wygląda następująco:

Z kolei, oferta na abonament tak:

Przepaść prawda? I tak to wygląda mniej więcej cenowo już u wszystkich operatorów. Klient, który ma do wyboru taki cykliczny, miesięczny pakiet w ofercie na kartę za 31 zł (ewentualnie 30 zł w Play, Plus lub T-Mobile) albo abonament dajmy na to za 60 zł (ewentualnie 59 zł w Plusie) wybierze ofertę na kartę.

Inaczej sprawa się jednak przedstawia, jak do domu trzeba dokupić światłowód - przyjmijmy, że najtańszy z limitem 300 Mb/s. W Orange, korzystając z oferty na kartę za 31 zł i dokupując światłowody z limitem 300 Mb/s, łącznie zapłacimy 101 zł miesięcznie (już z dzierżawą routera).

Pomijając już promocje, darmowe miesiące i inne dopłaty, które w obu przypadkach są takie same - dobierając światłowody do abonamentu zapłacimy 100 zł miesięcznie, a do tego w abonamencie komórkowym dostaniemy limit transferu danych na poziomie aż 300 GB (w ofercie na kartę 30 GB, 10 razy mniej) - kto z Was by się tu zastanawiał, co będzie lepsze?

Oferta na kartę i abonament ze światłowodami w Play

W Play na kartę za 30 zł miesięcznie, mamy limit 30 GB transferu danych, razem ze światłowodami z limitem 300 Mb/s za 65 zł, łącznie zapłacimy 95 zł miesięcznie. Z kolei dobierając do tych samych światłowodów abonament komórkowy, otrzymamy rabat 30 zł za łączenie usług. Tak więc przy porównywalnym abonamencie za 60 zł z limitem 50 GB transferu danych, łącznie zapłacimy 95 zł miesięcznie.

Potrzebujemy w smartfonie limit 150 GB/s, dopłacamy tylko 10 zł miesięcznie i mamy. Dla przykładu, w ofercie na kartę Play, musielibyśmy dopłacić 20 zł miesięcznie, by mieć limit 200 GB, 15 zł by mieć 60 GB, pośredniej opcji nie ma.

Oferta na kartę i abonament ze światłowodami w Plus

W Plusie jest jeszcze lepsza zachęta. Plus na kartę za 30 zł z limitem transferu danych 30 GB i światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s za 75 zł, to miesięczny koszt na poziomie 105 zł. Z kolei abonament komórkowy z limitem 50 GB za 59 zł i te same światłowody to 78 zł miesięcznie w pierwszym roku umowy, a w drugim 99 zł, czyli średnio 88,50 zł miesięcznie przez całą umowę.

Oferta na kartę i abonament ze światłowodami w T-Mobile

Co w T-Mobile? Oferta na kartę za 30 zł z limitem 30 GB transferu danych w miesiącu + światłowody z limitem 300 Mb/s za 65 zł miesięcznie, dadzą nam łączny koszt 95 zł miesięcznie.

W ofercie łączonej, te same światłowody z abonamentem komórkowym M - bez limitu transferu danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, będą nas kosztować 95 zł - oczywiście uśredniając wyjdzie to dużo mniej, bo pół roku jest za 0 zł.

Można jeszcze powiedzieć, że to koszty w trakcie umowy, dlatego w abonamencie i łączeniu usług wychodzi to tak korzystnie. Jednak pamiętajmy, że mało kto myśli o tym, co będzie za 2 lata. Ewentualnie jak się zastanawia nad tym, i tak się zdecyduje na korzystniejszy wariant w danym momencie, a jak nie uda się wynegocjować podobnych warunków na przedłużeniu umowy, zawsze będzie mógł zmienić operatora.

