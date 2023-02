USB-C w iPhonach to gorący temat. Firma będzie zmuszona zastosować to rozwiązanie w telefonach sprzedawanych w Europie. Tymczasem jeden z jutuberów znalazł sposób w którym jak w powiedzeniu: wilk jest syty i owca cała.

Najpierw małe przypomnienie. Unia Europejska zdecydowała w ubiegłym roku, że wszystkie urządzenia sprzedawane na jej terenie muszą być wyposażone w ten typ portu do ładowania. Dotyczy to smartfonów, tabletów i aparatów fotograficznych. Firmy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca przyszłego roku. Oczywiście przepisy najbardziej uderzają w Apple, które stosuje autorskie złącze Lightning.

Źródło: Depositphotos

Amerykanie już zapowiedzieli, że dostosują się do nowych wymogów – bo cóż innego mogliby zrobić. Ale. Jak pisał Krzysztof Rojek, firma pracuje nad tym, by z jej urządzeniami współpracowały tylko certyfikowane przez nią akcesoria. Co oznacza, że nie każdy kabel z USB-C będzie działał z iPhonem. Szczegóły znajdziecie w tym tekście.

Pojawiały się również informacje, że iPhony będą obsługiwać wyłącznie ładowanie bezprzewodowe.

Swoje trzy grosze jak zwykle dorzucają użytkownicy. 5 lat temu ogromną popularnością na YouTube cieszył się film pokazujący, jak jeden z miłośników iPhonów złożył w Chinach model 7 w którym zainstalował działające wejście mini-jack na słuchawki. Zrobił to niejako w ramach „protestu” przeciwko usunięciu portu właśnie w tym modelu.

Z kolei w zeszłym roku zbudowano składanego iPhona w stylu Samsunga Flip. Teraz mamy do czynienia z kolejną modyfikacją. Dzięki niej w iPhone 12 mini udało się zainstalować dwa działające porty do ładowania – jeden w standardzie Apple i jeden USB-C. Na filmie zamieszczonym na YouTube Hyphaistos3672 pokazuje, w jaki sposób był w stanie je zmieścić w bardzo małym przecież urządzeniu. Oraz to, że oba działają.

Smartfon wygląda oczywiście dziwnie i raczej mało prawdopodobne, by Apple skorzystało z tego pomysłu. Ale zalet takiego rozwiązania jest sporo, np. można jednocześnie korzystać ze słuchawek i ładować telefon.

źródło