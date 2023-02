iPhone Ultra jest niemal pewny

W ciągu ostatnich 5 lat średnia cena sprzedaży smartfonów iPhone ciągle rosła i nic w tym dziwnego, bo w tym samym czasie cena najdroższego modelu wzrosła z 1149 do 1599 USD. Tim Cook nie widzi w tym problemu i ocenia, że cena może dalej rosnąć, a wraz z nią przychody i zyski całego koncernu. Według szefa Apple - iPhone stał dzisiaj dla ludzi integralną częścią ich życia, to na nim konsumują media, to nim płacą w sklepach, sterują swoim domem czy nawet dbają o swoje zdrowie. Wiele osób nie ma zatem żadnych oporów aby zapłacić za swój telefon jeszcze więcej, szczególnie jeśli będzie on oferował jeszcze bardziej innowacyjne funkcje.

Według Marka Gurmana z Bloomberga, to jeden z czynników, który przemawia za pojawieniem się wkrótce smartfonów iPhone Ultra. Co prawda nie nastąpi to jeszcze w tym roku, choć Apple wraz z modelem iPhone 15 planuje przygotować grunt pod jeszcze większy podział swoich modeli. Co więcej, podobnie jak u Samsunga, model Ultra ma wyraźnie odróżniać się od pozostałych urządzeń i dawać wrażenie ekskluzywności. Już w zeszłym roku iPhone 14 Pro/Pro Max dostał miedzy innymi lepszy procesor, Dynamic Island oraz jeszcze lepsze aparaty, podczas gdy iPhone 14 prawie się nie zmienił w stosunku do poprzednika. W tym roku różnicę między wersją podstawową, a Pro mają być jeszcze większe.

iPhone 15 Pro/Pro Max z USB-C

Według ostatnich plotek iPhone 15 Pro/Pro Max może już w tym roku między innymi dostać port USB-C, zamiast złącza Lightning, które zostanie jeszcze w podstawowym modelu. Spekuluje się również o dotykowych przyciskach z haptyczną informacją zwrotną, zamiast fizycznych oraz nową, tytanową ramką. Jest też całkiem prawdopodobne, że model Pro albo nawet tylko Pro Max, dostanie lepszy obiektyw tele, z większym zoomem, aby nie zostawać tak w tyle za Samsungiem S23 Ultra. Do premiery tych smartfonów pozostało jednak jeszcze sporo czasu i więcej szczegółów pojawi się pewnie bliżej jesieni.

Natomiast iPhone Ultra miałby pojawić się w 2024 roku wraz z serią iPhone 16 i nie jest w tej chwili jasne, czy zastąpiłby model Pro Max, czy może będzie oferowany jako nowa topowa seria, w jeszcze wyższej cenie. Gurman spekuluje, że będzie to to drugie rozwiązanie, a Apple wzorem Apple Watch Ultra, może w swoim najdroższym modelu eksperymentować z wieloma rozwiązaniami. Aby uzasadnić znacznie większy wydatek, iPhone 16 Ultra może być wykonany z nowego typu materiału, zostać pozbawiony złącza ładowania (zostanie tylko ładowanie bezprzewodowe) czy nawet przycisków fizycznych. Spodziewany jest też jeszcze większy ekran oraz oczywiście lepsze aparaty. To jednak nadal jeszcze dosyć odległa perspektywa.