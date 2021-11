Jak dużo czasu spędzacie na YouTubie? Kilkanaście minut dziennie czy trochę więcej? Platforma rozwija się w szaleńczym tempie, a za tym idą też spore pieniądze. Tylko w 2020 r. YouTube wniósł około 98 milionów euro do PKB Polski.

Przygotowany przez Oxford Economics raport przyjrzał się polskiemu rynkowi, który podobnie jak wiele innych zmienił się w ostatnich latach. YouTube to miejsce, które generuje spore przychody nie tylko dla twórców, ale też dla całego ekosystemu usług i firm zaangażowanych w tworzenie treści. By filmy powstawały, często niezbędne są działania zewnętrznych firm odpowiedzialnych za montaż, dźwięk, dostawę oraz inne niezbędne elementy, a to powoduje, że w powstawanie materiałów angażuje się coraz więcej osób. Szacuje się, że w ten sposób powstało 11 tysięcy odpowiedników pełnoetatowych miejsc pracy.

Jakie są źródła przychodu?

Źródeł przychodu jest wiele, także współprace ze sponsorami, ale twórcy polegają także na dochodzie generowanym bezpośrednio na YouTube, do których należą przychody z reklam i opłaty licencyjne, które są istotnym elementem branży muzycznej. Na chwilę obecną, według danych YouTube, w Polsce przybyło kanałów z zarobkami osiągającymi 5-cyfrowe kwoty lub większe - wzrost nastąpił o ponad 35% rok do roku.

Co składa się na całkowity wpływ gospodarczy kreatywnego ekosystemu YouTube?

przychody wypłacane przez YouTube (na przykład z reklam wyświetlanych obok filmów na YouTube lub z opłat licencyjnych);

twórcy treści (kreatywni przedsiębiorcy, firmy medialne, przemysł muzyczny);

łańcuch dostaw w Polsce (np. sprzęt dźwiękowy i filmowy, montaż i produkcja filmowa, usługi wsparcia, własne łańcuchy dostaw);

rynek dóbr i usług konsumenckich w Polsce (żywność i napoje, rekreacja i wypoczynek, artykuły gospodarstwa domowego, łańcuchy dostaw przedsiębiorstw konsumenckich).

Otwarta platforma YouTube pozwala milionom osób odnaleźć swój styl i społeczność oraz jest kolebką ekonomii twórców i twórczyń. Ponad 14 lat temu uruchomiliśmy program partnerski YouTube – pierwszy w swoim rodzaju program monetyzacji, do którego może dołączyć każdy, kto spełnia jego wymagania. W rzeczywistości dzielimy się z twórcami ponad połową przychodów, a obecnie program nadal jest jednym z głównych źródeł zarobku twórców na całym świecie. Osoby, które biorą w nim udział, mogą zarabiać na własnej twórczości na YouTube i utrzymywać się z niej na różne sposoby. Wiele z nich tworzy miejsca pracy i przyczynia się do rozwoju lokalnej i globalnej gospodarki. Cieszymy się, że jako YouTube możemy pomóc w rozwoju tego całkiem nowego przemysłu kreatywnego - Iwona Piwek, odpowiadająca za rozwój biznesowy YouTube w Polsce.

Polski YouTube rośnie

Liczba kanałów z ponad 100 tysiącami subskrypcji przekroczyła 2 tysiące, więc tu wzrost wyniósł 20% rok do roku, ale jeszcze większe wrażenie robi dynamika wzrostu kanałów z ponad 1 milionem subskrypcji - tutaj wzrost nastąpił o 30%! W przeprowadzonym badaniu aż 55% zapytanych twórców przyznało, że publikowanie treści na YouTubie otworzyło przed nimi możliwości prowadzenia działań poza serwisem, a 65% podmiotów z branży kreatywnej przyznało, że dzięki publikacji na YouTube odczuwają większą kontrolę nad swoimi materiałami w porównaniu do współpracy z tradycyjnymi mediami. Ciekawą i wartościową informacją dla twórców jest to, że aż 25% czasu oglądania treści na polskich kanałach pochodzi zza granicy.

Jedną z najprężniej działających w Polsce firm jest sieć partnerska Video Brothers, która w sumie posiada 30 mln subskrybentów na 320 kanałach. Obroty firmy wynoszą 2 mln euro rocznie, na co dzień pracuje w niej 10 osób, natomiast współpracuje z 30 podwykonawcami.

Dajemy porady i wskazówki setkom twórców i firm, aby pomóc im zmaksymalizować dochody z YouTube i z innych źródeł, takich jak umowy promujące markę, merchandising, oferty książkowe i crowdfunding. Szczególną zaletą serwisu YouTube jest jego globalny zasięg, co oznacza, że osoby tworzące treści mogą budować większą i bardziej umiędzynarodowioną publiczność niż w przypadku tradycyjnych mediów. Oprócz rosnących przychodów jest to skuteczny sposób na eksport i promocję polskiej kultury wśród globalnej publiczności – Łukasz Skalik, założyciel agencji Video Brothers

Towar eksportowy? Konkurs Chopinowski

Wśród liderów eksportu polskiej kultury jest kanał prowadzony przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - funkcjonuje on od 2012 roku, a w 2015 po raz pierwszy w historii za jego pośrednictwem przeprowadzono transmisję z Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Działania autorów kanału przełożyły się na w sumie ponad 40 mln wyświetlenie wszystkich treści, a liczba subskrypcji zwiększyła się o 130 tysięcy. O zasięgu i znaczeniu świadczą regiony, z których pochodziła największa publiczność, bo widzowie, oprócz z Polski, pochodzi przede wszystkim z Japonii, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych.

Skoro aż 97% polskich użytkowników YouTube stwierdziło, że używa serwisu do gromadzenia informacji i zdobywania wiedzy, to chyba jaśniejszego sygnału dla twórców platforma nie mogła wysłać. Zapotrzebowanie rośnie, a okres lockdownów przyzwyczaił sporą część użytkowników do regularnego korzystania z platformy. Twórców i treści przybywa, więc za rok podobny raport może ujawnić jeszcze większą kwotę niż tytułowe 98 mln euro.