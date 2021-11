Nie używasz? Oddaj - Darmowa wysyłka Paczkomatem nieużywanego już sprzętu elektronicznego

InPost poinformował dziś o bardzo ciekawej i przydatnej inicjatywie, umożliwiającej osobom, które nie bardzo wiedzą co zrobić ze sprzętem elektronicznym czy elektrycznym, którego to już nie używają. Teraz mogą wysłać go za darmo w najbliższym Paczkomacie i tym samym nadać im drugie życie.

Nie wiedzą co zrobić lub - i to chyba najcześciej, odkładają po zakupie nowego na przykład smartfona, do szuflady starszy model - na wszelki wypadek, a nuż się przyda albo jeszcze z innego bliżej nieokreślonego powodu.

Tymczasem takie sprzęty można wprowadzić z powrotem do obiegu i ponownego użytku (zanim przestaną być po dłuższym przeleżeniu w tej szufladzie używalne), albo po naprawie albo po ich przetworzeniu.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Oddając sprzęt, z którego nie korzystasz, a który jest potencjalnie sprawny dajesz mu szansę na ponowne użycie przez inną osobę lub instytucję – a dzięki temu pozytywnie wpływasz na środowisko. Koszt serwisu i jego ślad węglowy będzie niższy niż wytworzenie nowego urządzenia o podobnych funkcjonalnościach i parametrach. W przypadku, kiedy koszty serwisu przekroczą koszty produkcji, urządzenie zostanie poddane procesom recyklingu w wyniku których odzyskane zostaną cenne surowce w tym metale żelazne, nieżelazne oraz tworzywa sztuczne czy szkło.

Jak wysłać za darmo taki sprzęt Paczkomatem InPostu? Wystarczy wypełnić formularz dostępny na tej stronie, wskazać w nim rodzaj przesyłanego urządzenia, swoje dane oraz adres e-mail, na który przesłany zostanie kod do umieszczenia na paczce, no i wysłać bezpośrednio w pobliskim Paczkomacie InPostu.

Na powyższym obrazku widzimy jakich rzeczy w ten sposób nie wysyłać, a jak najbardziej mogą to być laptopy, komputery, telefony, tablety, małe AGD, radia, sprzęt audio, video, fotograficzny, elektronarzędzia, zabawki elektroniczne, drony czy sprzęt sportowy.

Sprzęty te trafiają później do profesjonalnej firmy, która sprawdza go pod kątem opłacalności ewentualnej naprawy i wprowadzenia go ponownie do obiegu. Jeżeli sprzęt nie nadaje się do ponownego użycia jest on przekazywany do recyklingu, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie z niego ponad 80% materiałów, które będzie można wykorzystać do budowy nowych urządzeń.

Warto tu jeszcze przypomnieć, iż to nie pierwsza tego typu inicjatywa. Allegro udostępniając w ostatnim czasie swoje automaty paczkowe Allegro One Box, również poinformował o możliwości podobnej wysyłki nieużywanego sprzętu elektronicznego.

W tym przypadku jednak, kod do darmowej wysyłki otrzymamy dopiero po odebraniu jakiejś innej przesyłki z towarem zakupionym w sieci i dostarczonej nam do One Box by Allegro lub One Punkt by Allegro. Szczegóły tej akcji znajdziecie pod tym linkiem.