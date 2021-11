Nextbike przejęte przez TIER! To teraz największy operator mikromobilności w Europie

Berlińska firma TIER poinformowała właśnie o przejęciu 100% udziałów w lipskiej firmie Nextbike, która udostępniała w Polsce największą sieć wypożyczalni rowerów.

Przejęcie to pozwoli firmie TIER stać się największym dostawcą mikromobilności w Europie, oferującym ponad 250 000 pojazdów w ponad 400 miastach. W ofercie TIER znajdą się więc rowery, erowery, rowery cargo, ehulajnogi i eskutery.

Lawrence Leuschner, CEO i współzałożyciel TIER Mobility:

Przejęcie nextbike – firmy z wieloletnim doświadczeniem i relacjami w setkach miast - to wyjątkowa okazja, by przenieść bikesharing na wyższy poziom, skłaniając więcej mieszkańców do rezygnacji z samochodów i oferując najbardziej zrównoważone rozwiązanie w zakresie mobilności.

TIER jednocześnie wejdzie w posiadanie znacznej liczby stacji, z których mogliśmy do tej pory wypożyczać rowery, przy których to z pewnością pojawią się teraz stojaki z elektrycznymi hulajnogami TIER. Być może pozwoli to sprawniej i szybciej pozbyć się problemu porozrzucanych gdzie popadnie hulajnóg.

Leonhard von Harrach, CEO nextbike:

Od 2004 roku każdego dnia zapewniamy zrównoważoną mobilność setkom tysięcy ludzi i ugruntowaliśmy pozycję bikesharingu jako elementu transportu publicznego na całym świecie. Zdecydowaliśmy się na partnerstwo z firmą TIER ze względu na istotną zgodność na płaszczyźnie kultury korporacyjnej. Przede wszystkim jednak łączy nas misja, aby dzięki naszym usługom mobilnościowym uczynić miasta bardziej przyjaznymi do życia i rozwiązać problem korków ulicznych, zanieczyszczenia i hałasu.

Kwota transakcji nie została ujawniona, niemniej to duże i znaczące przejęcie, które pozwoli TIER uzyskać przewagę konkurencyjną nad pozostałymi operatorami wypożyczalni hulajnóg elektrycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Źródło: Tier.