Światowy Dzień Cukrzycy 14 listopada. Polacy z apką do walki z chorobą

Znajdująca się obecnie w fazie badań aplikacja mobilna jest rozwiązaniem skierowanym do osób chorujących na cukrzycę typu 2. Łączy w sobie dane genetyczne, środowiskowe i behawioralne (związane z codziennym zachowaniem) i pozwala całościowo określić jego profil i stworzyć spersonalizowane wskazówki pomagające walczyć z chorobą. Jak podają jej twórcy, pierwsze wyniki są bardzo obiecujące. Osoby, które przez ostatnie pół roku korzystały z aplikacji, zanotowały istotną poprawę wyników zdrowotnych w kilku aspektach kluczowych dla cukrzycy.

Jest to o tyle istotne, że w ostatnich latach notuje się systematyczny wzrost występowania choroby. W 2013 r. było to 8,3% populacji, a prognozy mówią, że do 2023 r. odsetek ten wzrośnie do poziomu 8,8%. Oznacza to, że cukrzycą dotkniętych będzie 592 mln ludzi. W Polsce, do 2030 r. 10% mieszkańców ma zmagać się z tą chorobą.

Polska apka do walki z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypada 14 listopada

Dr hab. Mirosław Kwaśniewski, prezes IMAGENE.ME o aplikacji mówi, że umożliwiła ona "wielowymiarową analizę stanu zdrowia konkretnego pacjenta, a także uwarunkowań środowiskowych związanych ze sposobem życia. Dzięki regularnemu zbieraniu danych medycznych i behawioralnych, narzędzie jest w stanie dopasować do pacjenta system motywujący go do zachowań prozdrowotnych, pomóc mu w przygotowywaniu odpowiednich posiłków, a nawet zwiększać motywację do aktywności fizycznej. Przede wszystkim aplikacja umożliwiła stały kontakt pacjenta z lekarzem, stając się swoistym asystentem w leczeniu i działaniach profilaktycznych".

Teraz twórcy aplikacji podsumowali 6 miesięcy badań. Miały one sprawdzić w jaki sposób apka wpłynęła na aspekty zdrowotne u pacjentów z cukrzycą. W trakcie 3 wizyt pobierano ich krew, dzięki której badano wybrane parametry. Dodatkowo mierzony był wzrost i waga oraz średni poziom aktywności fizycznej w ciągu dnia. Jak się okazało, u osób korzystających z aplikacji zanotowano statystycznie istotne spadki średnich wartości poziomu glukozy, insuliny, cholesterolu, masy ciała i BMI (wskaźnik masy ciała). A te czynniki w kontekście cukrzycy typu 2 są pożądane. Naukowcy potwierdzili, że korzystanie z aplikacji cukrzycowej pogłębiło te pozytywne rezultaty

Spersonalizowane podejście do pacjenta oraz wspieranie go w procesie przyswajania wiedzy, przekłada się na większą świadomość na temat cukrzycy. Zapewnia też lepsze efekty terapeutyczne. Twórcy zapowiadają jednocześnie, że pozytywne efekty badań przełożą się na szybsze udostępnienie aplikacji szerszemu gronu odbiorców. IMAGENE.ME zakłada, ze trafi ona do pierwszych chętnych w marcu przyszłego roku.