Fotograficzny potwór w Twojej kieszeni. Gdzie jest granica, jeśli chodzi o aparaty w smartfonach?

Paweł w swoim tekście nieco naśmiewał się z faktu, że obecnie najwyższa dostępna rozdzielczość – 108 Mpix – może zostać podwojona do prawie 200. Ja chciałbym tylko delikatnie zauważyć, że w świecie smartfonów do tej pory przeskoki w rozdzielczości aparatów rzędu 60 i więcej procent nie były i nie są aż takie niezwykłe. W ciągu 4 lat, pomiędzy Samsungiem Galaxy S a S4 rozdzielczość aparatu niemal się potroiła (z 5 do 13 Mpix). Pomiędzy oryginalnym iPhonem a iPhonem 4S różnica była jeszcze większa (2 Mpix do 8 Mpix). Przykładów można by mnożyć. W takim kontekście trzykrotny przeskok, który proponuje Samsung (z 200 na 600 Mpix) nie wydaje się niczym niezwykłym. I tak – te liczby także na mnie robią wrażenie, ale głównie dlatego, że są duże same z siebie.

Matryce rosną i nic na to nie poradzimy

Redakcyjny kolega Kamil zaznaczył bardzo ważną rzecz w rozmowie na Slacku – każdego dnia wybrałby 12 Mpix zdjęcia z iPhona niż 108 Mpix z Samsunga. I zgadzam się z tym, ponieważ pomimo tego, że od technologicznej strony osiągnięcie takiej rozdzielczości jest imponujące, o tyle póki co nie idzie za tym pożądana jakość. Wpływ na nią ma bowiem wiele innych, ważniejszych od rozdzielczości czynników, a przede wszystkim – rozmiar matrycy. Przy czym słowem kluczowym jest tu – póki co. Pokaże to na przykładzie innego aspektu fotografii mobilnej. Przez lata narzekaliśmy, że zdjęcia nocne robione telefonami wyglądają w najlepszym razie przeciętnie, a zazwyczaj – po prostu źle. Pojawiały się głosy „a po co to komu”, „w nocy i tak telefon się do niczego nie nadaje”. Mimo to prawie każdy producent chwalił się dedykowanym trybem nocnym i rozwijał go w swoich telefonach. Aż po pewnym czasie na rynek przyszedł Huawei ze swoją serią P40 i nagle wszyscy zaczęli zachwycać się, jak dużo światła potrafi on wychwycić nawet w kompletnie ciemnym pomieszczeniu. Znikąd okazało się, że fotografia mobilna w nocy ma jednak sens i warto było ją rozwijać.