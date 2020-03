Duża część czytelników pamięta zapewne czasy, gdy na komputerach domowych niepodzielnie rządził Windows XP. Jak pamiętamy, system ten rozpoznawał maksymalnie 4 GB pamięci RAM, ale „de facto” użytkownik miał jej do dyspozycji jeszcze mniej, ponieważ we wspomnianych 4 GB musiała zmieścić się także pamięć karty graficznej. Limit ten wynikał wprost z ograniczeń w przetwarzaniu danych przez 32 bitowy system operacyjny komputera. Android i iOS, jako że jest napisane w zupełnie inny sposób, nie zmagają się z takimi ograniczeniami, jednak nie oznacza to, że w płytę główną telefonów możemy wlutować dowolną liczbę kości RAM. Istnieje bowiem ograniczenie, a jest nim zastosowany w smartfonie procesor (a konkretnie – użyta w nim jednostka zwana kontrolerem pamięci) i to, ile pamięci jest on w stanie obsłużyć. Obecnie na rynku mamy 5 topowych producentów procesorów mobilnych – Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei i Apple. Przyjrzyjmy się więc, z jaką ilością RAM’u mogą współpracować tegoroczne, topowe jednostki.

Jak dużo pamięci możemy mieć w smartfonie?

Na pierwszy ogień idzie Snapdragon 865. Tutaj sprawa jest bardzo prosta – procesor ten obsłuży maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5 i LPDDR4X. Póki co, żaden producent nie zdecydował się włożyć do swojego telefonu tak dużego modułu. Pamiętajmy jednak, że mamy dopiero początek roku. Jestem przekonany, że na jesieni któraś z marek zdecyduje się na taki ruch. Bardzo podobnie sytuacja ma się z MediaTekiem. Jego model Dimensity 1000 pozwala na tworzenie smartfonów z 16 GB RAM na pokładzie. Tutaj jednak jesteśmy ograniczeni do wariantu LPDDR4x (pamięć dwukanałowa) z maksymalną częstotliwością pracy 1866 MHz. Pierwszym czipem który nie jest w stanie obsłużyć 16 GB RAM jest Exynos 990. Tutaj „skazani” jesteśmy na 12 GB pamięci LPDDR5 (2750 MHz). Jeszcze mniej jest w stanie zaoferować procesor Huaweia. Kirin 990 obsłuży bowiem o połowę mniej pamięci niż MediaTek i Snapdragon – 8GB. Z taką ilością RAM debiutowały m.in. najnowsze modele z serii Mate 30 i P 40. Nawet topowy P 40 Pro + posiadał taką właśnie wartość. To, czy taka sytuacja wynika z braku dostępu do technologii czy też z innych problemów (np. z chłodzeniem czipu) zapewne jeszcze długo zostanie tajemnicą Huaweia. Finalnie przechodzimy do firmy znanej z wypuszczania na rynek telefonów z niesamowitą wręcz ilością RAM-u, czyli Apple. Niestety spółka ma zwyczaj dzielić się tylko tymi danymi, które stawiają ją w pozytywnym świetle, więc nie mamy informacji ile RAM-u maksymalnie może obsłużyć ich A13 Bionic. Można jednak bezpiecznie założyć, że nie ma on potrzeby obsługiwać więcej pamięci niż w topowym modelu iPhone’a, a więc – 4GB LPDDR4X.