Zdjęcia Google mogą być świetnym miejscem także na nasze starsze zdjęcia, które posiadamy w tradycyjnej, wywołanej wersji. Przechodząc do sekcji Narzędzia na samym dole znajdziemy opcję „Importuj zdjęcia”, która przeniesie nas do aplikacji PhotoScan (Skaner). Można też pobrać ją po prostu z Google Play i App Store. To specjalnie przygotowana apka Google do szybkiego skanowania zdjęć za pomocą aparatu w smartfonie – zdjęcia są odpowiednio kadrowane i poprawiane, a my możemy też nanieść swoje minimalne poprawki.

Fotki od razu wędrują do Zdjęć Google w celu wykonania kopii zapasowej, by po wyblaknięciu, zgubieniu lub innym niefortunnym zdarzeniu już nigdy nie utracić żadnych tradycyjnych zdjęć. Co ciekawe, Google przewiduje też funkcję kolorowania czarno-białych fotografii, więc może się okazać, że starsze zdjęcia zobaczymy w zupełnie nowej, bardziej żywej odsłonie.