Nowa aplikacja Dysk Google obsługuje Zdjęcia Google i wiele kont

Na zrzutach ekranu widoczne są także takie opcje jak praca w czasie rzeczywistym nad plikami Microsoft Office, co pozwala podejrzeć, którzy ze współpracowników je edytują. Druga dodatkowa opcja, to wgrywanie plików do usługi Zdjęcia Google – do wyboru są oczywiście dwa warianty: jakość oryginalna oraz wysoka jakość (kompresja). Nie mniej istotna jest możliwość przełączania się pomiędzy kilkoma kontami, co pozwala wygodnie używać jednocześnie konta prywatnego i służbowego na jednym urządzeniu.

Opisana wersja Dysku Google dla komputerów oznaczona jest numerkiem 49 i będzie ona wkrótce udostępniana wszystkim użytkownikom.

Źródło: chromeunboxed