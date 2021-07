Zdjęcia Google przygotowują świetną opcję do dzielenia się bibliotekami. Oby zdążyli w wakacje!

Kilka tygodni temu Zdjęcia Google przeszły ogromną rewolucję. Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku miesięcy — od początku miesiąca internetowy gigant zaczął wdrażać nową wersję, w której opcja nielimitowanej przestrzeni na skompresowane zdjęcia nie istnieje. Czy to coś zmienia w kwestii fajności Zdjęć Google? Myślę, że nie. Najbardziej zaangażowani użytkownicy płacą za nie od lat, aby mieć kopię na wyciągnięcie ręki gdziekolwiek są i mają dostęp do internetu. Nowe elementy układanki w postaci bardziej zaawansowanych funkcji działają jak magnes i przyciągają kolejnych odbiorców. Tym bardziej że alternatywy dla Zdjęć Google są, ale… tak naprawdę można powiedzieć, że ich nie ma. Bo żadna z usług nie oferuje tak zaawansowanych opcji. A znana z kopania w kodzie aplikacji Jane Mangun Wong poinformowała właśnie o nowej funkcji która prawdopodobnie wkrótce trafi do Zdjęć Google.

Google Photos is working on “Ask friends for photos” links where others can use the link to share photos with you in bulk

(is this new? i haven’t been checking on the app for a while. but the url is broken) pic.twitter.com/OVXjwk2eXy

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 14, 2021