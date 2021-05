Populizm ponad wszystko. Netflix zapowiada dwie nowe części „365 dni”

Nie będę ukrywał, że nigdy nie czułem się gotowy na seans „365 dni” i to się raczej nie zmieni. Choć tytuł przyniósł Netfliksowy ogromny rozgłos, to czuję pewien dyskomfort, że o polskiej kinematografii w skali świata mówiło się tak dużo w kontekście właśnie tego filmu. Oczywiście statystyki Netfliksa, które bazują na odtworzeniu minimum 2 minut danego tytułu, nie są do końca miarodajne. Nie wiemy, jak wiele osób zobaczyło całość, a ile osób z ciekawości obejrzało tylko urywek „365 dni”.

Rozgłos i statystyki ponad wszystko?

Średnia ocena filmu na największym portalu filmowym na świecie IMDb wynosi 3,3 przy ponad 58 tysiącach głosów, a to już mówi samo za siebie. Tytuł nie zasłynął z powodu wysokiego poziomu realizacji czy wciągającej fabuły, lecz dzięki kontrowersyjnej tematyce i zawartości. Rozumiem stronę biznesową tego przedsięwzięcia, bo kolejne dwie odsłony ponownie zapewnią Netfliksowi obecność w nagłówkach artykułów, tylko nie wiem, czy na takim rozgłosie platformie powinno zależeć.

Jest to też zupełnie inna sytuacja, niż w przypadku pierwszego filmu, do którego prawa nabyto, a tym razem to Netflix stoi za całym projektem. Wolałbym, żeby te środki powędrowały na konto nowego polskiego serialu, który mógłby pokazać, że nad Wisłą kręcimy wartościowe produkcje godne zaprezentowania światowej widowni.