Rosjanie jako pierwsi nakręcą film w kosmosie. Tom Cruise musi być wściekły

Rosyjska agencja kosmiczna podała dziś informację, że jesienią odbędzie się pierwsza taka misja w historii. Plan zakłada wysłanie aktorki wraz z reżyserem na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie nakręcone zostaną ujęcia przeznaczone do filmu fabularnego. Start misji zaplanowano na 15 października z kosmodromu Baikonur, skąd wystartuje rakieta Soyuz MS-19.

Wcześniej obydwie osoby – Yulia Peresild (lat 36) oraz reżyser Klim Shipenko (lat 37) – wezmą udział w specjalnym szkoleniu, które uwzględni też trening w przestrzeni pozbawionej grawitacji. Wszystko rozpocznie się nie później niż w czerwcu tego roku. Sam trening zostanie sfilmowany przez telewizję Channel One, która też bierze udział w produkcji filmu. Można więc spodziewać się, że wyemitowany zostanie specjalny materiał poświęcony tym aktywnościom.

The ‘Challenge’ movie: medical review results. The Commission recommended to nominate:

🚀 Yulia Peresild and Klim Shipenko as the prime crew;

🚀 Alyona Mordovina and Alexey Dudin as the backup crew.

The launch of the #SoyuzMS19 spacecraft on October 5: https://t.co/3mndCBRXnu https://t.co/9xGqLJIN7U

