Friends: The Reunion na HBO Max. Nowy odcinek z bohaterami serialu Przyjaciele już 27 maja

Serialu „Przyjaciele” nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Nie bez powodu jest to po dziś dzień jest to jeden z najpopularniejszych sitcomów w kulturze popularnej. Ciężko znaleźć na naszej planecie kogoś, kto chociaż przypadkiem nie słyszał o głównych bohaterach bądź nie kojarzy sławnego intra „I’ll Be There For You”. Widownię serialu w momencie emisji liczyło się w dziesiątkach milionów, a dziś, dzięki usługom streamingowym Przyjaciele wciąż cieszą się wysoką popularnością. Od zakończenia serialu mija obecnie 17 lat (ostatni odcinek wyemitowano w 2004 roku). W międzyczasie prawa do Przyjaciół przechodziły z rąk do rąk i dziś posiada je HBO, które zamierza spełnić swoje obietnice i wznowić kultowy sitcom.

Friends: The Reunion. Przyjaciele na HBO Max już 27 maja

Na swoim profilu na Twitterze HBO zdradziło, że już 27 maja w ich usłudze streamingowej HBO Max dostępny będzie specjalny odcinek poświęcony serialowi. Wystąpią w nim wszyscy aktorzy grający główne role w sitcomie, a więc Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow i David Schwimmer, a także wiele celebrytów, jak David Beckham, Justin Bieber czy członkowie BTS. Program został nakręcony na planie oryginalnego serialu i ma być bardzo autentycznym spotkaniem zespołu „Przyjaciół” po latach.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En — HBO Max (@hbomax) May 13, 2021

Celem specjalnego odcinka ma być celebrowanie serialu. Jak zauważył jeden z fanów, teaser wypuszczony przez HBO nawiązuje do ostatniej sceny z oryginalnego sitcomu.

they came back in the same exact way they left im crying at the parallels bye </3 pic.twitter.com/g4m7VjsEPS — akriti (@malhotrasgirl) May 13, 2021

Nagranie odcinka było kilkukrotnie przesuwane ze względu na pandemię (oryginalnie miał on ujrzeć światło dzienne w 2020 r.). Niestety, polscy fani będą musieli obejść się smakiem, jeżeli chodzi o specjalny odcinek przyjaciół, ponieważ HBO Max nie jest (jeszcze) oficjalnie dostępne w Polsce. Jedynym wyjściem jest w tym wypadku skorzystanie z sieci VPN.