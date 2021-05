Po pierwszych recenzjach pierwszego sezonu Lupin spodziewałem się kapitalnego kryminalnego serialu i z takim nastawieniem usiadłem do seansu. I to był mój błąd, bo wygórowane oczekiwania rozbudzone pierwszymi opiniami dość mocno zderzyły się z rzeczywistością. Nie był to zły serial, ale nigdy nie umieściłbym go w czołówce produkcji Netflix. Opinie widzów nie były już tak przychylnie i wielokrotnie wytykano serialowi głupotki w scenariuszu, który często nie „trzymał się kupy”. Chętnie obejrzę jednak drugi sezon, bo pierwszy skończył się intrygująco – choć obawiam się, że ten wątek za bardzo zdominuje kolejne odcinki.

Netflix pochwalił się wreszcie zwiastunem drugiego sezonu i materiał rzuca nieco światła na to, co wydarzy się w kolejnych odcinkach.

Żądza zemsty na Hubercie Pellegrinim rozbiła rodzinę Assane’a. Przyparty do muru musi opracować nowy plan, nawet jeśli narazi go to na niebezpieczeństwo.

– czytamy w oficjalnym opisie zwiastuna

Drugi sezon Lupin – kiedy premiera?

Filmowa zapowiedź to również dobry moment żeby ogłosić datę premiery drugiego sezonu serialu. Ma się on pojawić na platformie Netflix już niedługo, bo 11 czerwca.

Po tak krótkiej zajawce filmowej bardzo trudno stwierdzić na ile twórcom uda się poprawić błędy i niedociągnięcia pierwszego sezonu. Pozostaje mieć nadzieje, że nie nagrano wszystkiego jednym ciągiem i twórcy wzięli pod uwagę choć część opinii widzów, co na pewno zaowocowałoby lepszym materiałem. Obawiam się jednak, że poziom kolejnych odcinków będzie podobny, a brak świeżości nie pomoże dalszej części opowiadanej na ekranie historii.