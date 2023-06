Takiego komputera Apple nie miało jeszcze w swojej ofercie. Co o nim wiemy?

Kurz po WWDC opadł, więc to dobry moment, by przyjrzeć się najnowszym plotkom i przeciekom związanym z premierami nowych sprzętów Apple, które odbędą się w najbliższym czasie. Co ciekawego szykują Amerykanie? Sprawdzamy!

iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10, tvOS 17, MacBook Air 15", Mac Studio M2, Mac Pro i Apple Vision Pro. Coroczna konferencja dla deweloperów pełna była zapowiedzi i atrakcji - nie tylko dla twórców aplikacji na sprzęty z logo nadgryzionego jabłka. Nie zabrakło rozwiązań software'owych, jak i sprzętowych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jednak WWDC przeszło już do historii i czas skupić się na tym, o czym zaczyna mówić się nieco nieśmiało - o nowych modelach znanych sprzętów i premierach tych, o których dopiero zaczyna się plotkować. Co w najbliższym (i nieco dalszym) czasie pojawi się w sprzedaży?

Apple Watch Ultra 2

Zeszłoroczna premiera Apple Watch Ultra zaskoczyła wielu - nie tylko ceną, ale konstrukcją samego zegarka, który jest znacznie większy i cięższy od tradycyjnego AW. Z wytrzymałą kopertą z tytanu i precyzyjnym GPS‑em o podwójnej częstotliwości zapewnia dodatkową ochronę przed czynnikami zewnętrznymi - tymi na lądzie, jak i pod wodą. Przeznaczony dla sportowców i poszukiwaczy przygód może być dla zwykłego, choć nieco bardziej wymagającego użytkownika, nieco niewygodny. Można więc podejrzewać, że druga generacja będzie starała się go nieco "odchudzić". Zegarek doczeka się zapewne nowego procesora i dodatkowych funkcji rozszerzających już bogatą kolekcję narzędzi i funkcji - nie tylko sportowych.

30-calowy iMac

Apple ma również pracować nad swoim największym - jak dotąd - komputerem stacjonarnym z serii iMac. 24-calowe komputery wbudowane w monitor działają obecnie pod kontrolą układów Apple M1 i wciąż czekają na "uprgade" do najnowszym podzespołów. Apple czeka na ten ruch, aż będzie gotowe do zaprezentowania większego modelu. Jeszcze przed przejściem na autorskie procesory, firma oferowała dwa warianty iMaca - 24 i 27 cali. Gdy przeszła na swój własny układ, w sprzedaży pojawił się tylko mniejszy wariant. Od dłuższego czasu zastanawiano się, co się dzieje z większym. Mark Gurman wskazuje, że Apple pracuje nad 30-calowym (lub większym) modelem iMaca. A ten może działać pod kontrolą układu M2 Ultra i uzupełnić katalog komputerów iMac z dopiskiem Pro.

iPhone 15

No i nie można też zapominać o tym, co raczej jest pewnikiem. Już we wrześniu Apple zaprezentuje nowe modele iPhone'ów. O iPhone 15 wiemy już naprawdę sporo - pod warunkiem, że zaufamy wszystkim plotkom i przeciekom, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Największą niewiadomą pozostaje jednak nazewnictwo poszczególnym modeli. O ile w przypadku iPhone'a 15 i iPhone'a 15 Plus możemy być o te nazwy spokojni, tak przy iPhonie 15 Pro i 15 Pro Max sprawy się nieco komplikują. W ostatnim czasie pojawiają się sugestie, że Apple zmieni nazwę tego ostatniego. Największy i zarazem najdroższy model ma zostać nazwany iPhone 15 Ultra i oferować będzie znacznie więcej niż większa bateria i większy ekran. Chodzi tu m.in. o dodatkowe rozwiązania w aparacie głównym - obiektyw peryskopowy rozszerzający możliwości fotograficzne iPhone'a. Przy pomocy mocniejszego procesora i nowych możliwościach przetwarzania obrazu ma zostawiać konkurencję daleko w tyle. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się po wakacjach.