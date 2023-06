Migotanie przedsionków jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca, polegający na bardzo szybkich i nieregularnych skurczach. Jego obecność kilkukrotnie zwiększa ryzyko udaru, a szanse wystąpienia zaburzenia rosną wraz z wiekiem. Jest przyczyną 1/3 wszystkich hospitalizacji związanych z zaburzeniami rytmu serca i prowadzi do groźnych powikłań zwiększających ryzyko zgonu. Lekarstwem jest oczywiście skuteczna profilaktyka i wykrywanie zagrożenia przed momentem kulminacyjnym, ale to wymagałoby regularnych wizyt u lekarza lub konieczności zaopatrzenia się w specjalny sprzęt. Naukowcy z Liverpoolu postanowili ułatwić mieszkańcom miasta ten proces, umieszczając czujniki w przedmiotach, których dotykamy niemalże każdego dnia – wózkach sklepowych.

Wózek sklepowy jak Apple Watch?

Badacze z Uniwersytetu Johna Mooresa we współpracy z firmą Bristol Myers Squibb przygotowali 10 specjalnych wózków zakupowych, ze zmodyfikowanym uchwytem na dłonie. Ukryto w nich czujniki podobne do tych, które znajdują się w zegarkach od Apple i podobnych urządzeniach do mierzenia aktywności, a następnie umieszczono w 4 supermarketach.

Wózek zakupowy z czujnikiem badającym migotanie przedsionków / Źródło: Liverpool John Moores University

Wolontariusze zachęcali klientów do wybierania wózków z czujnikami i przynajmniej 2/3 osób wyraziło zgodę na wzięcie udziału w eksperymencie. Podczas prowadzenia wózka i zaciskania dłoni na uchwycie urządzenie badało rytm serca, a niepokojące wyniki były od razu przekazywane do kardiologa, znajdującego się na miejscu.

Sumarycznie udziało w badaniu wzięło 2000 klientów marketów.

Medyczne wózki zakupowe w każdym supermarkecie?

Dzięki wyposażeniu wózków w czujniki badające rytm serca udało się wykryć migotanie przedsionków u 59 osób. U 46 klientów z odczytem niejednoznacznym przeprowadzono dodatkowe badania na miejscu – jego wynik potwierdził AF u kolejnych 10 osób.

„Prawie dwie trzecie kupujących, do których się zwróciliśmy, chętnie skorzystało z wózka, a zdecydowana większość tych, którzy odmówili, raczej się spieszyła, niż obawiała się monitorowania. To pokazuje, że koncepcja jest akceptowalna dla większości ludzi i warta przetestowania w większym badaniu” – Ian Jones z Uniwersytetu Johna Mooresa w Liverpoolu

Migotanie przedsionków może objawiać się szybkim pulsem, kołataniem serca i zawrotami głowy, ale w przypadku niektórych pacjentów nie daje większych powodów do obaw, dlatego niebezpieczeństwo bardzo łatwo przeoczyć. Szacuje się, że AF może dotyczyć w Polsce nawet 700 tys. osób, a w Wielkiej Brytanii liczba ta sięga miliona.

Źródło: Depositphotos

Niezwykle ważne jest zatem regularne badanie rytmu serca, a naukowcy z Liverpoolu uważają, że w metodzie na „wózek sklepowy” drzemie duży potencjał. Zespół badaczy pracuje już nad inicjatywą wprowadzenia zmodyfikowanych wózków do szerszego użytku i podjęcia współpracy z większą ilością marketów. Jak myślicie, czy taka forma badania sprawdziłaby się też nad Wisłą?

