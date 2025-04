Kultowa gra z PlayStation dostanie 2. sezon serialu. Zwiastun sugeruje, że czeka nas jazda bez trzymanki

Pierwszy sezon "Twisted Metal" okazał się niespodziewanie ciepło przyjętym serialem. Ekipie udało się zręcznie połączyć humor, akcję i postapokaliptyczny klimat - a wszystko to okrasili dodatkowo fenomenalnie napisanymi postaciami. Nic więc dziwnego, że platforma Peacock postanowiła pójść za ciosem i zdecydowała się na zamówienie kontynuację swojego serialowego hitu. Mówiło się o tym już od jakiegoś czasu, ale teraz już oficjalnie ogłoszono datę powrotu "Twisted Metal" - a na zaostrzenie apetytu, dorzucono także zwiastun!

Czego spodziewamy się po 2. sezonie "Twisted Metal"?

Choć wspomniany zwiastun nie zdradza nam zbyt wiele, wszystko wskazuje na to, że fabuła zmierza w stronę klasycznego turnieju Twisted Metal. Czyli... najzwyczajniej w świecie: brutalnych wyścigów na śmierć i życie, które stanowią esencję pierwowzoru z gier wideo. Końcówka pierwszego sezonu sugerowała zbliżający się chaos, a nowe ujęcia tylko to potwierdzają. Nie zabrakło eksplozji, zderzeń i klasycznej, szaleńczej, walki pojazdów. Dla nikogo też nie będzie zaskoczeniem powrót na ekrany Anthony’ego Mackiego jako Johna Doe, Stephanie Beatriz jako Quiet, a także Sweet Tootha, w którego wcieli się Samoa Joe i dubbingowanego przez Willa Arnetta. Tym co może najbardziej zszokować jest pojawienie się Anthony’ego Carrigana w roli Calypso: enigmatycznego organizatora turnieju, który w uniwersum Twisted Metal pełni funkcję zarówno gospodarza, jak i manipulującego losem uczestników demiurga.

Scenariusz ponownie opracował Michael Jonathan Smith, który pełni również funkcję showrunnera. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick.

Nie zabrakło też miejsca na nowości!

Sporo elementów będzie widzom już doskonale znanych, ale spokojnie. Nie zabrakło też miejsca dla nowych postaci, w których pojawi się m.in. Tiana Okoye jako Dollface. Zdjęcia zakulisowe pokazują kilka imponujących projektów pojazdów gotowych do walki w miejskich pustkowiach. Eksplozje, starcia samochodów i pełna adrenaliny rozgrywka. Spodziewamy się podkręcenia zarówno tempa, jak i atmosfery: będzie się działo więcej, szybciej, intensywniej i... kto wie: może ze względu na sukces poprzedniego sezonu, znajdzie się również miejsce na nieco większy budżet?

Szykuje się letni hit? Znamy datę premiery!

Obecnym serialowym hitem jest adaptacja "The Last of Us". Emisja 2. sezonu rozpoczęła się kilka dni temu i już teraz widać zachwyty. Ale gdy serial dobiegnie końca - kilka tygodni później wystartuje emisja 2. sezonu "Twisted Metal" wystartuje 31. lipca 2025 roku. W sam raz na wakacyjne, absurdalne, szaleństwa. Myślę, że może to być jedna z najfajniejszych produkcji na wakacyjne wyjazdy z przyjaciółmi. W końcu takie szalone produkcje w większym gronie wjeżdżają jak złoto!