20 GB internetu za darmo. Jak skorzystać z promocji?

Jesteś klientem nju mobile? Skorzystaj z promocji i odbierz darmową paczkę 20 GB pakietu internetu mobilnego. Co trzeba zrobić?

Nju mobile to submarka Orange, która od kilku tygodni mocno promuje swoje usługi oferując promocję, która sprawia, że już i tak tanie abonamenty komórkowe staje się jeszcze tańszy. Kilka dni temu Grzegorz pisał, że nju mobile daje 3 miesiące za darmo w każdej możliwej konfiguracji swoich pakietów:

solo (19 zł, 29 zł , 39 zł, 49 zł);

w parze (29+9 zł, 39+9 zł, 49+9 zł);

w trio (29+19+9 zł, 39+19+9 zł, 49+19+9 zł);

dokupowanych numerów dodatkowych za 9 zł i 19 zł do wcześniej posiadanych ofert solo lub w parze.

Teraz operator przychodzi z kolejną promocją. Nju mobile świętuje teraz Dzień Klienta i właśnie z tej okazji przygotował ofertę, z której skorzystać mogą abonenci, użytkownicy nju na kartę lub ci, którzy zdecydowali się na nju subskrypcję. Co czeka na klientów? Paczka darmowych 20 GB do wykorzystania w ramach bonusowego pakietu internetowego. Pakiet można wykorzystać na terenie Polski w technologii HSDPA, EDGE, GPRS, 4G(LTE), 5G przy ustawieniach APN: Internet lub wap (gdzie APN oznacza nazwę punktu dostępu do sieci). Taktowanie odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 100 kB (danych wysyłanych i odebranych łącznie). Promocyjne GB z pakietu nie działają w roamingu.

20 GB od nju mobile. Promocja na darmowe paczki danych

Co zrobić by skorzystać z promocji? To bardzo proste. Jesteś klientem nju na abonament lub nju na kartę? Wystarczy, że w dniach 3-10 października wyślesz wiadomość SMS o treści KLIENT na numer 80855. Jesteś użytkownikiem nju subskrypcja? Swoje 20 GB otrzymasz automatycznie w dniu 03.10.2023 r. oraz 11.10.2023 r. Szczegóły akcji dostępne są na stronie njumobile.pl/20GB.

Jest tylko jeden, dość istotny szczegółów. Bonusowe doładowanie paczką danych 20 GB ważne jest tylko 14 dni od momentu uruchomienia. W dzisiejszych czasach nie trudno jest pobrać taką liczbę danych, ale tak krótki czas nieco rozczaruje tych, którzy z internetu mobilnego korzystają sporadycznie i 20 GB spokojnie by wystarczyło na dłuższy czas.