Na ten parametr użytkownicy zawsze zwracają uwagę. iPhone 16 Pro (Max) będzie w tym doskonały

Największa bolączka współczesnych smartfonów? Czas pracy na jednym ładowaniu, wiadomo. To rzecz, która nie zmienia się od lat. Wielokrotnie wypatrywaliśmy już szumnie zapowiadanych zmian w technologii związanej z produkcją akumulatorów — takowe nie nadeszły. Twórcy napotykane problemy rozwiązywali w zupełnie inny sposób: stale powiększając rozmiary urządzenia, a także tworząc bardziej energooszczędne podzespoły. I co by nie mówić, ta technika się sprawdziła.

I ostatnie modele smartfonów Apple całkiem nienagannie radzą sobie z czasem pracy na jednym ładowaniu. Ale najnowsze plotki napawają dodatkowym optymizmem, ponieważ Apple miało nie powiedzieć jeszcze ostatniego słowa. I tegoroczne modele będą radzić sobie... jeszcze lepiej!

iPhone 16 Pro (Max) zaoferuje najlepszy czas pracy na jednym ładowaniu, jaki kiedykolwiek trafił do iPhone'a!

Jak wynika z przecieków udostępnionych przez zasłużonego w środowisku leakera o pseudonimie yeux1122, tegoroczne iPhone'y iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max ma czekać kilka solidnych zmian. O nowościach takich jak nowy, dedykowany fotografii i filmowaniu, przycisk mówi się od kilku dobrych tygodni i nie są one specjalnym zaskoczeniem. yeux1122 wspomina jednak o elemencie którego zmiana nie będzie widoczna gołym okiem. Mowa o wielkości baterii. A na tej najbardziej ma skorzystać największy wariant iPhone'a, czyli iPhone 16 Pro Max. Jak wynika z przecieków, smartfon ma zaoferować najdłuższy czas pracy ze wszystkich dotychczasowych (oraz nadchodzących) modeli.

Apple nigdy nie podaje żadnych konkretnych informacji dotyczących podzespołów i baterie mierzy... czasem działania w poszczególnych scenariuszach. Obecny iPhone 15 Pro Max ma oferować do 29 godzin odtwarzania wideo — ciekawe zatem jak sprawy będą mieć się z rzekomo jeszcze lepszym w tym temacie modelu.

Źródło