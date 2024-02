Nowe Apple Watche z poważnym problemem. Firma reaguje w niewiarygodny sposób

Apple przyznaje że zegarki Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2 mają problemy. Instruuje techników co mają zalecić tym, którzy je napotkają.

Produkty Apple często cieszą się opinią tych idealnych i niezawodnych. Fakty jednak są takie, że kiedy prześledzimy historię ich sprzętów... no cóż, nie zawsze jest kolorowo. Masowe programy serwisowania sprzętów nie wzięły się znikąd. Teraz firma miała poinformować swoich partnerów, czyli autoryzowane serwisy, o delikatnej kwestii związanej z zegarkami Apple Watch. A dokładniej rzecz biorąc chodzi o ekrany niektórych modeli Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2.

Problemy z nowymi zegarkami Apple Watch. Firma informuje partnerów o problemie

Jak wynika z nieoficjalnie przekazanej informacji, Apple ma być świadome problemów związanych z panelami dotykowymi w najnowszych zegarkach Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2. Z wewnętrznej notatki Apple wynika, jakoby część zegarków rejestrowała "fałszywe" dotknięcia wyświetlacza. Co to oznacza w praktyce? Ano że użytkownicy Apple Watcha w ogóle go nie dotykają, a ekran rejestruje jakieś ruchy, jak gdyby mazali palcem po ekranie czy stukali weń. W praktyce więc objęte problemem modele mają działać chaotycznie i... wykonywać inne polecenia niż te, które wydają im użytkownicy.

Sprawa jest o tyle problematyczna, że zegarki potrafią automatycznie inicjować połączenia telefoniczne, a w także uniemożliwiać wpisanie kodu dostępu by odblokować urządzenie. Irytujące i... szczerze? W mojej opinii: sprawiające, że zegarek nie nadaje się do użytku. Apple ma być świadome "fantomowych" działań Apple Watcha i... co teraz?

Aktualizacja ma być odpowiedzią na napotykane problemy?

Jak wynika z wewnętrznej notatki, klienci dotknięci problemem którzy odwiedzą serwisy mają dostać jasne wskazówki związane z koniecznością regularnego aktualizowania zegarka do najnowszej wersji oprogramowania. Daje to zatem nadzieję, że problemy nie są związane z samymi zegarkami, a oprogramowaniem — i nowa wersja watchOS pozwoli pożegnać "fantomowe" objawy w Apple Watchach. Smutne wieści są takie, że póki co nie poznaliśmy żadnych konkretów — nie wiadomo zatem, czy i kiedy można spodziewać się jakichkolwiek działań ze strony Apple, by uporać się z napotykanymi problemami.

Inną instrukcją która trafiła do techników mających styczność z klientami którzy napotkali wspomniane problemy jest... zalecanie resetu Apple Watcha. Czyli przytrzymywanie korony oraz przycisku bocznego przez kilka sekund, aż urządzenie nie zostanie uruchomione ponownie. Klasyka seriali, czyli IT Crowd, przerosło rzeczywistość i faktycznie pomoc techniczna ma zadawać pytanie o to, czy klienci próbowali wyłączyć i włączyć urządzenie.

Kolejny sprzęt i... kolejna wpadka. Apple nie ma ostatnio najlepszego rekordu w kwestii solidności i niezawodności swoich urządzeń. Kupując zegarek którego ceny startują od 4499 zł i niemożność korzystania z niego... no cóż, może wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej spokojnych i wyrozumiałych.